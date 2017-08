Her 17 Ağustos'ta Almanya'dan Sakarya'ya geliyor - Marmara Depremi'nde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Ayşe Birfidan, her 17 Ağustos'ta geride kalan torunuyla yaşadığı Almanya'dan Türkiye'ye gelerek sevdiklerinin mezarını ziyaret ediyor - Birfidan: - "17 Ağustos benim için çok önemli. Onun için 17 Ağustos'u kaçırmam. Elimden geldiğince ölene kadar her 17 Ağustos'ta geleceğim"

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16