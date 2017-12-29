"Her 20 saniyede 8 kişiyi Uludağ'a taşıyacaklar"

BURSA (AA) - MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'dan Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattını yılbaşı akşamı 8 bin kişinin kullanması bekleniyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yılbaşı tatilinde en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.

Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı Uludağ, yılbaşı tatilinde günübirlikçilerin de gelmesiyle on binlerce kişiyi ağırlayacak. Ziyaretçiler Uludağ'a, Bursa merkezden karayoluyla ulaşabildiği gibi eşsiz doğa manzarası sunan teleferikle de çıkabilecek.

Misafirlerini Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, bin 635 metre Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller Bölgesi) ulaştıran teleferik, kış aylarında güvenli ulaşım aracı olarak sıklıkla tercih ediliyor.

- "Hedefimiz yılbaşı gecesi 8 bin kişiyi taşımak"

Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürü Erdal Ey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün çok yoğun olacağını tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Dünyanın tek halatlı uzun teleferikleri arasında gösterilen teleferiğin 9 kilometre uzunluğunda olduğunu vurgulayan Ey, "Gelen misafirleri 22 dakikada Uludağ Oteller Bölgesi'ne ulaştırıyoruz. Çıkarken de misafirlerimize panoramik manzara eşliğinde keyifli bir yolculuk sunuyoruz." diye konuştu.

Ey, yıl içinde yerli ve yabancı yüz binlerce kişiyi Uludağ'da taşıdıklarını belirterek, yabancıların büyük çoğunluğunu Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden ziyaretçilerin oluşturduğunu aktardı.

Yılbaşı gecesi mesai yapacaklarını ifade eden Ey, şunları kaydetti:

"Yılbaşının pazar gününe denk gelmesiyle farklı bir yoğunluk oluşacak. Bizler de çalışma saatlerimizde düzenlemeye gittik. Sabah 08.00'den 20.00'ye kadar olan çalışma saatlerimizi değiştirdik. Yılbaşı akşamındaki yoğunluğu dikkate alarak seferlerimizi 02.30'a kadar uzattık. Yerli ve yabancı misafirlerimizi yılbaşını geçirecekleri Uludağ'a teleferikle taşıyacağız. 20 saniyede bir kabin 8 kişiyle Uludağ'a hareket edecek, zirveden aşağıya inecek. Bu yılki hedefimiz yılbaşı gecesi 8 bin kişiyi taşımak."