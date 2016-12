Her 6 çiftten biri İstanbul'da evleniyor - Türkiye genelinde her yıl 600 bine yakın çift dünya evine girerken, her 6 düğünden biri İstanbul'da gerçekleşiyor - İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası Başkanı Demir: - "Bilinenin aksine evlenme sayısında azalma yok, tersine artış var. İstanbul da ülkenin en önemli kenti. Her alanda başı çekiyor. Evlilik rakamlarında da böyle olması gayet doğal"

28 Aralık 2016 Çarşamba 11:01