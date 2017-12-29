"Her ilçeden bir 15 Temmuz hatırası"

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - AK Parti'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı vatandaşların anılarını yüklemeleri için oluşturduğu "www.15temmuzhatiram.com" adresine Türkiye'nin her ilçesinden bir anı eklendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, insanlık tarihinin görmüş olduğu en alçak işgal girişiminin 15 Temmuz'da yaşandığını belirtti.

Herkesin 15 Temmuz'a ait anılarının olduğunu, bunları toparlayarak kitaplaştırmak için "www.15temmuzhatiram.com" isimli internet sitesini oluşturduklarını hatırlatan Dağ, vatandaşların anılarını toplama işleminin devam ettiğini söyledi.

Dağ, Türkiye geneli katılımın sağlanması yönündeki isteklerine ulaştıklarını aktararak, "'www.15temmuzhatiram.com'a şu ana kadar 4 bin 507 hatıra gelmiş vaziyette. Her ilçeden bir hatıra aldık zaten en büyük düşüncemiz de buydu. Darbeci hainler daha çok Ankara ve İstanbul'da bu işi yaptılar, buradaki insanlarımız kendi canlarını ortaya koydular. Ancak Anadolu'nun diğer yerlerinde de benzer bir hadiseye girişmiş olsalardı bunların önüne çıkacak milyonlar vardı." dedi.

Yaşanan olayların kayıt altına alınmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Dağ, bu kapsamda anıların kitaplaştırılacağını ifade etti.

Dağ, 50 yıl sonra darbe girişimine karşı koyan ve bunu yaşayan kişilerinin azalacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Canlı şahitler olmayınca kitaplardan, dokümanlardan bunlar okunacak ve bir şekilde yorumlanacak. Onun için bizim yarınlara mutlaka arşiv bırakmamız lazım, mutlaka bilgi, belge, hayat hikayesi hatta hatıra, anı bırakmamız lazım. En önemlisi de hatıra ve anılar. Mesela Cumhuriyet dönemini, Osmanlı Devleti'nin son dönemini tarih kitaplarından birçok şey okuyoruz ama en çok faydalandığımız Cevdet Paşa'nın anıları, Mithat Paşa'nın anıları, Abdülhamit'in anıları, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıları, İsmet Paşa'nın anıları. Bu anıları okuduğunuzda daha net çarpıtılmadan tarihi kendi zihninizde rahat bir şekilde yorumluyorsunuz. Ama diğer tarihçilerden okuduğunuzda onun yorumu da sizin beyninize katılmış oluyor. Ama anılar daha objektif bir şekilde oluşuyor. 15 Temmuz zaten bütün belgesiyle ortada. Anadolu Ajansının bu anlamda gerçekten önemli saat saat olan bir çalışması var, bizimde ona benzer Türkiye'nin her şehirden her ilçesinden bu hatıraları derleyelim dedik. Daha devam ediyoruz. Bu seneki 15 Temmuz'a kadar devam edeceğiz."

Dağ, o geceye ait çok etkileyici hatıraların yanında çok sayıda fotoğraf ve görüntünün de "www.15temmuzhatiram.com" sitesine yüklendiğini aktararak henüz derleme aşamasına geçmediklerini dile getirdi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kütüphanede de şehitlerin eşyalarının sergilendiğini anımsatan Dağ, şehitlerin kıyafetlerinin, hatıralarının ve notlarının kendilerine gelmeye devam ettiğini, gerekli görülmesi halinde bunların daha geniş bir yere taşınabileceğini söyledi.

- "Kılıçdaroğlu'nun torunlarına anlatacak anısı yok"

Hamza Dağ, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin herkesin bir anısının olduğunu bir tek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anıya sahip olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"15 Temmuz ile ilgili herkesin oraya girebilecek bir anısı var, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda torunlarına anlatabileceği bir hatırası bile yok. 15 Temmuz söylendikçe dizlerinin bağı çözülecek bir adamdır. Yüzünün kızarması gereken biridir, işte kızarmıyor." diye konuştu.