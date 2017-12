"Her ilçeden bir 15 Temmuz hatırası" - AK Parti Ar-Ge Başkanlığının, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı vatandaşların elindeki fotoğraf, görüntü ve anılarını yüklemeleri için oluşturduğu internet sitesine her ilçeden bir anı geldi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: - "www.15temmuzhatiram.com'a şu ana kadar 4 bin 507 hatıra gelmiş vaziyette. Her ilçeden bir hatıra aldık zaten en büyük düşüncemiz de buydu" - "Anadolu Ajansının bu anlamda gerçekten önemli saat saat olan bir çalışması var, bizimde ona benzer Türkiye'nin her şehirden her ilçesinden bu hatıraları derleyelim dedik. Daha devam ediyoruz. Bu seneki 15 Temmuz'a kadar devam edeceğiz" - "15 Temmuz ile ilgili herkesin oraya girebilecek bir anısı var, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda torunlarına anlatabileceği bir hatırası bile yok"

29 Aralık 2017 Cuma 11:12