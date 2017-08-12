"Her şey 10 saniye içinde oldu"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'in Mucur ilçesinde köpeğin pençesiyle göz kapağını ve yüzünü yırttığı, kafatasını yaraladığı 3 yaşındaki çocuk, doktorların çabasıyla hayata tutunmayı başardı.

Kayseri'de yaşayan Er ailesi, akraba ziyareti için 4 gün önce Mucur'a bağlı Kuşaklı köyüne geldi. Ailenin en küçük çocuğu 3 yaşındaki Esila Er, evin önünde köydeki diğer çocuklarla oynarken bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğun kafasına dişlerini geçiren ve pençeleriyle yüzünü yaralayan köpeğe çevredekiler ve ailesi müdahale etti.

Bir kişi tekme atarak köpeği korkutmaya çalışırken annesi Nesibe Er de çocuğunu kurtardı. Kafatasında madeni para büyüklüğünde iki delik açılan çocuğun göz kapağında ve yüzünde yırtık oluştu.

Ambulansla Mucur Devlet Hastanesine kaldırılan Esila, ilk müdahalenin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin beyin cerrahı uzman Dr. Fatih Durna ve göz doktoru Ali Kurt, Esila'ya 3,5 saat süren operasyon gerçekleştirdi.

Dr. Durna, AA muhabirine, Esila hastaneye getirildiğinde köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı gerekli tıbbi tedbirleri aldıktan sonra operasyona başladıklarını söyledi.

Çocuğun kafatasında iki kırık ve göz kapağında yırtılma tespit edildiğini belirten Durna, şöyle konuştu:

"Tıbbi prosedürleri uyguladıktan sonra göz doktorumuz Ali Kurt ile çocuğu ameliyata aldık. Ali Kurt, göz kapağına dikiş attı. Biz de çökme kırıklarını kaldırdık. Hastaneye geldiğinde hayati tehlikesi vardı. Çocuğun kemik dokusu yetişkinlere göre biraz daha hassas olduğu için dişler kafatasında çökmeler oluşturmuş. Kırılma ve travmaya neden olmuş. Dişin geçtiği yerlerde parçalı kırıklar vardı. Dişlerin beyine saplandığından korkmuştuk ama saplanmamış. Bu bizim için avantajdı. Tedaviye devam ediyoruz. Çocuğun durumu iyi."

Beyin kanaması olmamasının işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Durna, "Dişin kafatasına geçtiği iki yerde operasyon yaptık. Kafatasının en ince olduğu üst bölümde ve sol bölgede iki diş kırığı vardı. Beyin kanamasına rastlamadık. Çökme kırıklarını aldık. Gereken temizliği yaparak çıktık. Kafa derisine dikiş atıldı." dedi.

- "Her şey 10 saniyede oldu"



Esila'nın annesi Nesibe Er de çocuğunun, köydeki arkadaşlarıyla evin önünde oynarken bir anda köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Esila'yı köpeğin ağzında görünce hemen müdahale ettiklerini belirten Er, "Bir komşumuz köpeğe tekme vurdu, ben de köpeğin ağzından çocuğu aldım. Köpek, çocuğun kafasını dişleriyle tutmuş, sallıyordu. Her şey 10 saniye içinde oldu. Hemen hastaneye götürdük. Müdahale ettiler ve ameliyata aldılar." diye konuştu.

Dayısı Adem Kankal da yeğeninin, köpeğin ağzından kısa sürede alınmasının daha büyük olumsuzluğu önlediğini belirterek, köpeğin ısırmasıyla çocuğun kurtarılması arasında yaklaşık 10 saniye geçtiğini dile getirdi.

Kankal, "Özverili bir şekilde gece boyunca ameliyatı gerçekleştiren doktorlarımıza ve hastane personeline teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.