"Her yıl 3 bin kişi kurban keserken yaralanıyor" - Dicle Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güloğlu: - "Türkiye'de her yıl bayramda yaklaşık 3 bin kişi kurban keserken yaralanıyor. Kurban keserken daha dikkatli olunmalı" - Kasap Güneş: - "Et kesmesini dahi bilmeyenler kurban kesmeye çalışıyor. Kurban keseyim derken kurban olmasınlar"

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:43