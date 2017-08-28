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"Her yıl 3 bin kişi kurban keserken yaralanıyor"

- Dicle Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güloğlu: - "Türkiye'de her yıl bayramda yaklaşık 3 bin kişi kurban keserken yaralanıyor. Kurban keserken daha dikkatli olunmalı" - Kasap Güneş: - "Et kesmesini dahi bilmeyenler kurban kesmeye çalışıyor. Kurban keseyim derken kurban olmasınlar"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu, Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 3 bin kişinin kurban keserken yaralandığını belirtti.

Prof. Dr. Güloğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde bayramda kasaplar dışında çok sayıda kişinin kurban kesmeye çalıştığını söyledi.

Bu sırada yaralananların sayısının küçümsenmeyecek kadar yüksek olduğuna işaret eden Güloğlu, "Türkiye'de her yıl bayramda yaklaşık 3 bin kişi kurban keserken yaralanıyor. Diyarbakır'da geçen yıl 200'ün üzerinde kişi yaralanmıştı. Bunlardan durumu ağır olan 15'i tedavi için hastanemize başvurdu. Bu nedenle kurban keserken daha dikkatli olunmalı." ifadelerini kullandı.

Güloğlu, bu tür durumların önlenmesi için öncelikle kasap olmayanların kurban kesmemesi gerektiğini dile getirdi.

- "Kesim yerlerinde sağlık ekibi bulundurulmalı"

Özellikle belediyelerin kurban kesim yeri olarak belirlediği alanlarda sağlık ekibi bulundurması gerektiğini belirten Güloğlu, "Bu, yaralıya anında müdahale edilmesi ve en kısa sürede hastaneye ulaştırılması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Yaralanmalarda yaranın temiz bezle sarılması gerektiğini anlatan Güloğlu, "Yaraya acil müdahalenin yanında hijyen hayati önem taşıyor. Bu nedenle tedavi mutlaka sağlık merkezlerinde yapılmalı." diye konuştu.

- "Ehil olmayan kişilerin yaralanma riski yüksek"

Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Hacı Atlı ise ehil olmayan kişilerin kurban kesimi sırasında kendini yaralama riskinin çok yüksek olduğunu, kesimin kasaplar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Kasap Uğur Güneş de acemi kasapların, kendilerini yaralamalarının yanı sıra kurbana eziyet ettiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda hastanelerin kurban keserken kendini yaralayanlarla dolduğunu dile getiren Güneş, "Et kesmesini dahi bilmeyenler kurban kesmeye çalışıyor. Kurban keseyim derken kurban olmasınlar." dedi.






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