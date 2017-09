Her yıl 3 milyon kişi ev kazalarında yaralanıyor - Kızılay, 9 Eylül Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla bu yılın ana teması olan ev kazalarına dikkati çekecek, ev içinde meydana gelen kazalarda her yıl 3 milyondan fazla insanın yaralandığını hatırlatarak, "her evde bir ilk yardımcı olmalı" uyarısı yapacak

08 Eylül 2017 Cuma 11:06