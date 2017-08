"Her zaman Kırgız halkının yanında olacağız" - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev: - "Kırgızistan'ın başarılı geleceği için her zaman mümkün olan desteği vereceğim" - "Biz her zaman Kırgız halkının yanında olacağız. Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak ve Kırgız halkı kimi seçerse o cumhurbaşkanı ile çalışacağız"

14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:52