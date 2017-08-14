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"Her zaman Kırgız halkının yanında olacağız"

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev: - "Kırgızistan'ın başarılı geleceği için her zaman mümkün olan desteği vereceğim" - "Biz her zaman Kırgız halkının yanında olacağız. Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak ve Kırgız halkı kimi seçerse o cumhurbaşkanı ile çalışacağız"

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, her zaman Kırgız halkı ile beraber olacaklarını ve Kırgızistan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın seçtiği cumhurbaşkanıyla çalışacaklarını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konsey Toplantısı'na katılmak için Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gelen Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliğinin temelini ülkeler arasındaki ilişkilerin değil, iki halkın ortak tarihi ve onlar arasındaki güvenin oluşturduğunu söyledi.

Kazakistan ile Kırgızistan’ın komşu ve kardeş ülke olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Kırgızistan'ın başarılı geleceği için her zaman mümkün olan desteği vereceğim." İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ekonomik kalkınma için siyasi istikrarın önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz her zaman Kırgız halkının yanında olacağız. Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak ve Kırgız halkı kimi seçerse o cumhurbaşkanı ile çalışacağız." dedi.

Başbakan Ceenbekov, Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı'nın başarıyla düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Nazarbayev’i tebrik ederek, "Kırgızistan’a sağladığınız destekler için teşekkür etmek istiyorum. Biz her zaman hem sizin hem de hükümet seviyesinde kardeş Kazakistan’ın desteğini hissediyoruz.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı NursultanKırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov
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