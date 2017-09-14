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Herakles Lahdi Türkiye'ye getirildi

Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucu İsviçre'den Türkiye'ye getirildi.

Herakles Lahdi Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL

Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucu İsviçre'den Türkiye'ye getirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yurt dışına çıkarılan Herakles Lahdi, Bakanlık yetkilileri tarafından Cenevre'de teslim alındı.

Cenevre Üniversitesi'nde de sergilenen lahit, 6 Eylül'de paketlenerek, gümrük alanına nakledildi.

Resmi tatil nedeniyle bir süre gümrük deposunda bekletilen, kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğu'nca tamamlanan lahit, bu sabah Zürih'e götürüldü. Burada sefer saatine kadar duran lahit, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Özel bir kutuda muhafaza edilen Herakles Lahdi, uçaktan alınarak, havalimanındaki kargo terminaline taşındı.

Herakles Lahdi'nin, THY'nin tarifeli uçağıyla Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.

Muhabir: İzzet Taşkıran

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