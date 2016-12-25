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"Herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine büyük önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilik inancına mensup vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Farklılıkları zenginlik telakki eden, din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak bizler, dün olduğu gibi bugün de herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Musevi vatandaşların "Hanuka Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Karşılıklı saygı,sevgi, birlik ve beraberlik için son derece önemli"

Musevilik inancına mensup vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Farklılıkları zenginlik telakki eden, din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak bizler, dün olduğu gibi bugün de herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşların kendi kültür, din ve geleneklerini hayatlarına yansıtabilmelerinin, karşılıklı saygı ve sevginin, birlik ve beraberlik için de son derece önemli olduğunu her vesileyle vurguladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu duygular eşliğinde, yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

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