"Hero" tişörtü giyen suikast sanığından "güldüm" savunması

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın devam eden duruşmasında, daha önce mahkemeye getirilirken giydiği "Hero" tişörtüyle gündeme gelen eski astsubay Gökhan Güçlü, "Tişörtle ilgili haberleri akşam televizyonlarda izlediğimde güldüm." şeklinde savunma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Adliye binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın 5. duruşmasının 8. oturumunda, tutuklu sanık eski astsubay Gökhan Güçlü'ye esas hakkındaki savunması için söz verildi.

Daha önceki duruşmalara Türkçesi kahraman anlamına gelen İngilizce "Hero" yazılı tişörtle geldiği için tepki çeken sanık Güçlü, söz konusu tişörtü giydiği için 20 gün hücre cezası aldığını ve konuyla ilgili hakkında hazırlanan iddianamenin kendisine ulaştığını söyledi.

Güçlü, tişörtü 13 Temmuz'da ablasının gönderdiğini ve cezaevini telefonla arayarak kendisine bilgi verdiğini belirtti.

Ablasının gönderdiği 3 tişörtten "Hero" yazılı olanı giyerek mahkemeye geldiğini kaydeden Güçlü, "Mahkemeye geldiğimizde protestocular olduğu için cezaevi aracından inmek istemedik. Ancak ekipler bizi zorla indirerek kameraların ve halkın önünden geçirdi. Tişörtle ilgili haberleri akşam televizyonlarda izlediğimde güldüm. 'Hero' hangi terör örgütünün, hangi propagandası oldu?" dedi.

Sanığın açıklamalarına tepki gösteren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Hero" tişörtü soruşturmasının kendi mahkemelerinin konusu olmadığını, onunla ilgili yargılama sürecinin devam ettiğini bildirdi. Sanığa, konuyla ilgili savunmasını orada sunmasını söyleyen Baştoğ, Güçlü'den burada esas hakkında savunma yapmasını istedi.

Baştoğ, sanığın, savunma hakkının kısıtlandığını iddia edip mahkeme heyetinin adil yargılama yapmadığını öne sürmesi üzerine, "Mahkeme huzurundasın, haddini bileceksin. Mahkeme adabına ve üslubuna uygun konuş." şeklinde uyarıda bulundu.

- "Mahkemeyi itham etme"

Güçlü'nün mahkemeye yönelik sözlerini sürdürmesi üzerine kendisini yeniden uyaran Baştoğ, "Bize yönelik itham içeren hususları reddediyoruz. Haddini bileceksin. Haddini bil ve mahkemeyi itham etme. Biz hiç kimsenin baskısı altında değiliz. Bunu daha önce de defalarca söyledim. Haddini bil." şeklinde konuştu.

Mahkemeye getirilirken giydiği "Hero" tişörtüyle gündeme gelen sanık Güçlü ve tişörtü kendisine gönderen kardeşi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kamu davası açılmıştı. Adalet Bakanlığının açtığı adli ve idari soruşturma kapsamında ise Muğla E Tipi Cezaevi İkinci Müdürü ile bir idare memuru, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından da 3 infaz memuru açığa alınmıştı.