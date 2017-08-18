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"Hero" tişörtüyle yakalandı, 2 hattında "ByLock" çıktı

- İzmir'de geçen ay bir alışveriş merkezinde ihbar üzerine "hero" yazılı tişörtle yakalanan ve incelemede 2 cep telefonu hattında FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen tutuklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı - Mahkemeye sunulan iddianameden: "Bu konu yazılı ve görsel medyada sürekli işlendiği halde halka açık alana üzerinde 'hero' yazılı tişörtle gelen terör örgütünün sadık bir üyesi olan şüphelinin, bu eyleminin vatanına ihanet eden, ülkesini savunması için kendisine verilen silahları halkına karşı gözünü kırpmadan acımasızca kullanarak halkını katleden insanları kahraman gibi göstermenin örgüt propagandası olduğu, bu eyleminin yargıya meydan okuma olarak kabulü gerektiği anlaşılmıştır"

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - İzmir'de geçen ay bir alışveriş merkezinde ihbar üzerine "hero" yazılı tişörtle yakalanan ve incelemede 2 cep telefonu hattında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen tutuklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, tutuklu şüpheli Mehmet Salih U. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından dava açılması talep edildi.

Hakkında 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen şüphelinin geçen ay ihbar üzerine Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde üzerinde Türkçe "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişörtle yakalandığı belirtilen iddianamede, zanlının kimlik sorgusunda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığını kaydedildi.

İddianamede, tutuklanan şüphelinin, üniversite eğitimini gördüğü yıllarda Kocaeli'de örgüt evinde kaldığına ve kapatılan Zaman gazetesi aboneliğinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında yargılanan tutuklu sanık Gökhan Güçlü'nün, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "hero" yazan tişörtle geldiğinin anımsatıldığı iddianamede, "Darbe girişimine karşı koymak için canlarını feda eden şehitlerimizle alay edercesine üzerinde 'hero' yazılı tişörtle gelen sanığın bu eyleminin FETÖ terör örgütü propagandası olduğu konusunda kamuoyu ve yargıda genel bir kabul oluştuğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Salih U. ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu konu yazılı ve görsel medyada sürekli işlendiği halde halka açık alana üzerinde 'hero' yazılı tişörtle gelen terör örgütünün sadık bir üyesi olan şüphelinin, bu eyleminin vatanına ihanet eden, ülkesini savunması için kendisine verilen silahları halkına karşı gözünü kırpmadan acımasızca kullanarak halkını katleden insanları kahraman gibi göstermenin örgüt propagandası olduğu, bu eyleminin yargıya meydan okuma olarak kabulü gerektiği anlaşılmıştır."

Şüpheli Mehmet Salih U'nun, emniyette ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede, üzerine kayıtlı 2 GSM hattında "ByLock" tespit edilmesine rağmen bu programı kullanmadığını, 2-3 ay önce Kemeraltı'ndaki bir mağazadan satın aldığı bu tişörtü örgütsel bir amaç için giymediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

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"Hero"Iddianameİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
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