HES inşaat alanına tehlikeli madde atıldığı iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Sakarya Nehri üzerine kurulu HES inşaat çalışma sahasında tehlikeli atık döküldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerine Sakarya Nehri'nin Cihadiye Mahallesi kesiminde yapımı devam eden HES inşaatı çalışma alanında atılmış ve gömülmüş halde, tehlikeli atık döküldüğü ihbarı yapıldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, atık madde tespit edince durumu Valiliğe bildirdi. Bunun üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgenin güvenlik çemberine alınmasının ardından AFAD ekipleri, atıklar üzerinde ölçüm yaptı.

Ekipler tarafından alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukova ilçesi Cihadiye Mahallesi'ndeki HES inşaatı için açılan çukurların bulunduğunu, o çukurlara ilk değerlendirmelere göre tavuk eti işleyen fabrikalardan tavuk gübresiyle karışık çeşitli atık maddelerinin kontrolsüz bir şekilde bırakıldığının anlaşıldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin oradan usulüne uygun numune alıp TÜBİTAK'a incelemeye gönderdiğini vurgulayan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Jandarma ekipleri de elindeki bazı ihbarcıların görüntüleri ve ifadelerinden istifade ederek, 'Bu atığı kim döktü, nasıl döktü, niye döktü?' bunların araştırma ve soruşturmasını yürütüyor. İlgililer hakkında yasal işlem yapılacak. Eğer en azından tehlikesiz bir atıksa bunun çevre cezası da var. Her türlü atık ve artığı kontrolsüz bir şekilde doğaya bırakmak çevre suçu cezası var. Şirketse ayrı şahıs ise ayrı ağır para cezalarını gerektiren bir durum ve o uygulanacak ama tehlikeli ve zehirli bir atıksa yasal prosedür başka şekilde işleyecektir. Adli, idari ve yasal soruşturma devam ediyor. AFAD müdürlüğünden de ekip gitti onların yaptığı incelemede radyoaktif ya da başka bir kimyasal zehir ilk bulgularda çıkmadı. Numune alındı. TÜBİTAK inceledikten sonra kesin neticeye varılacak."

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü bildirildi.



