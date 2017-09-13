Hesap tartışması yaşanan iş yerine silahlı saldırı - Adana'da, hesap nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından bara silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı - Şüphelilerden birinin iş yerine ateş etmesi ve yaşanan kargaşa güvenlik kameralarına yansıdı

13 Eylül 2017 Çarşamba 13:16