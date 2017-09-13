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Hesap tartışması yaşanan iş yerine silahlı saldırı

- Adana'da, hesap nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından bara silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı - Şüphelilerden birinin iş yerine ateş etmesi ve yaşanan kargaşa güvenlik kameralarına yansıdı

Hesap tartışması yaşanan iş yerine silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana'da fazla geldiği ileri sürülen hesap nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından bara silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir bara giden 6 kişi, gelen 900 liralık hesaba itiraz etti. Çalışanlarla tartışan şahıslar, hesabın 600 lirasını ödeyerek iş yerinden ayrıldı.

Yaklaşık yarım saat sonra yeniden bara gelen 6 kişi arasındaki E.Ü, iş yerine kalaşnikof tüfekle 6 el ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Zanlıların Seyhan ilçesindeki evlerine operasyon düzenleyen polis, 6 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ü. (29) ve M.A.E. (42) tutuklandı, A.B. (37), R.B. (31), Ş.Ü. (20) ve A.T. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerine ateş açılması ve yaşanan kargaşa güvenlik kameralarına yansıdı.



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AdanaBarSilahlı Saldırı
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