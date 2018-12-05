Hesapları bloke edilen köylüler yardım bekliyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde kooperatif kurup, Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları destekle besi çiftliği inşa eden, ancak tesisin yapımı için verilen kredinin ilk taksitini ödeyemediklerinden banka hesaplarına bloke konulan köylüler yetkililerden yardım bekliyor.

Cürlü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kuran köy sakinleri, 2014 yılında Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları destekle, ilk 1 yılı ödemesiz, kalan 5 yılı yüzde 3 faizli taksitle aldıkları 2 milyon 523 bin lira ile 23 bin metrekarelik alanda besi çiftliği açtı.

Ardından Tarım ve Orman Bakanlığının hesaplarına yatırdığı 1 milyon 980 bin lirayla Romanya'dan 180 büyükbaş hayvan alan kooperatif üyeleri, Romanya gümrüğünde yaşanan sorunlardan dolayı hayvanlarına kavuşamadı ve üretime başlayamadı.

Üretime başlayamadıkları için kredilerinin ilk taksitlerini ödeyemeyen köylülerin banka hesaplarına bloke konuldu.

Kooperatif hesabında bulunan 1 milyon 980 bin lirayı, bloke nedeniyle kullanamayan köylüler, taksitlerinin ertelenerek hesaplarında bulunan blokenin kaldırılması için yardım bekliyor.

-Kooperatif önünde yardım çağrısı

Bir an önce hayvanlarına kavuşup üretime başlamak isteyen köylüler, kooperatif önünde toplanarak yardım çağrısında bulundu.

Ellerinde dövizlerle slogan atan köylüler adına açıklama yapan Kooperatif Başkanı Levent Topal, besi çiftliğini kurmalarındaki amacın, köyden kente göçü önlemek ve gençleri burada istihdam edip, katma değere katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Canlı hayvan alacakları paranın hesaplarına yatmasına rağmen 2 yıldır tesisin atıl vaziyette kaderine terk edildiğini ifade eden Topal, şunları kaydetti:

"Şu an 1 milyon 980 bin lira hesabımızda, canlı hayvan alıp, üretime geçmek için devletimiz para gönderdi. Aşağı yukarı 1 yıl oldu, bu parayı kullanamadık. 2014 yılında inşaatımıza başladık, 2016 yılında inşaatımıza hayvan alıp, besleyebilecek kapasiteye getirdik. 2016 yılından 2018 yılına kadar da canlı hayvan alıp beslemek için, tesisimizi şenlendirmek için bekliyoruz ama gümrükteki sıkıntılarla uğraştık. Bir türlü canlı hayvan alıp, üretime geçemedik. Bu zaman zarfı içinde inşaata harcanan paraların geri ödeme günleri geldi. Devletin bize göndermiş olduğu kredinin taksit ödemeleri geldiğinden, hesabımızda şu an canlı hayvan alımı yapılması için beklenen parayı kullanamıyoruz."

Kooperatifin 30 üyesi olduğunu belirten Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kooperatife ortak olan 30 aile var. Onların tamamının şu an hesaplarında bloke ve haciz var. Biz bu zaman zarfı içinde bu tesisi canlandırıp, arkadaşlarımızla devlete, millete katma değer üretip, faydalı işler yapmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurup, olaya el atmasını, sorunlarımızın dinlenmesini istiyoruz. İki yıldır kaderine terk edilmiş vaziyette, devletin parası ve bizim emeklerimiz burada heder oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek isteğimiz; bir an önce sesimizi duyup, kaldığımız yerden heyecanla üretimimize devam etmek istiyoruz. Biz hayvanlarımızın etinden, sütünden, derisinden, buzağısından kazanacağımız parayla devletimize olan borcumuzu ödeyecektik. Eğer hayvan alımımıza müsaade edilirse, hayvanlarımıza kavuşursak, biz bu borcu kesinlikle ödemek istiyoruz."

Kooperatif üyelerinden Hülya Yolcu ise tesisi kurmak için çok büyük hayallerle yola çıktıklarını anlattı.

Yolcu, "Tesisimiz var, toprağımız var, otumuz var, yerimiz yurdumuz var, ineklerimiz nerede? İneklerimizi istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, her konuya el attığınız gibi bizim konumuza da el atmanızı istiyorum. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bu umutlardan geri koymayın. Gurbette, orada, burada çalışmaktansa kendi topraklarımızda üretmiş olduğumuz ineklerimizle, sütümüzle, derisiyle bu ülkeye faydalı olmamız için bize yardımcı olmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.