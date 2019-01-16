Hesaplı karne hediyeleri Hepsiburada’da

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu Hepsiburada, öğrencilere ilgi ve hobi alanlarına göre çeşitli hesaplı hediye alternatifleri sunuyor. Sınavlar, dersler, ödevler arasında koşturan öğrenciler, ara tatilde Hepsiburada’da yer alan birbirinden eğlenceli hediyelerle keyifleniyor.



Hepsiburada açıklamasına göre, Hepsiburada sunduğu 18 milyon ürün çeşidi ve karne dönemine özel kampanyalarıyla öğrencilerin tatil sevincine ortak oluyor.

Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen Hepsiburada, cep telefonundan oyun konsollarına, hobi ürünlerinden giyime kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin tatiline keyif katıyor.

Hesaplı fiyatlarıyla dikkati çeken Hepsiburada, öğrencilere hediye almak isteyen ailelerin hayatını kolaylaştırıyor. Kıyafet, çocuk odası mobilyası, spor gereçleri, kırtasiye, oyuncak ya da elektronik. İlgi alanı ya da ihtiyacı ne olursa olsun her öğrencinin kalbini kazanacak; onu sevindirirken aile bütçesini zorlamayacak hediyeler, Hepsiburada’nın sömestr dönemine özel "Sıradaki Yıldızlar" kampanyasında sahibine kavuşmayı bekliyor.





- Yüzleri güldürecek karne hediyesi için elektronikte kaçırılmayacak fırsatlar



Çok çalışan öğrenciler için eğlenme ve dinlenme vakti geldi. X-Box oyunları, oyun konsolu, sanal gerçeklik gözlüğü veya akıllı saatler ile öğrencileri sevindirmek isteyen ebeveynler, yüzlerce ürüne Hepsiburada üzerinden tek tıkla ulaşabiliyor.

Türkiye’nin Hepsiburada’sında çocuğunun karne başarısını cep telefonu, telefon aksesuarları, bilgisayar, kablosuz hoparlör gibi elektronik hediyelerle kutlamak isteyen anne-babalara yönelik cazip fırsatlar yer alıyor.





- Kitap kurtlarına ve sinemasever çocuklara







Hepsiburada’nın ara tatile özel Sıradaki Yıldızlar kampanyasında kitap kurtları daha çok ve keyifle okusun diye çocuk kitaplarında yüzde 60’a varan indirimler sunuluyor. Tatilde hobisine vakit ayırmak isteyen öğrencilere yönelik olarak hobi ürünleri, kutu oyunları, dronelar ve yap-bozlarda da yüzde 60’a varan indirimler uygulanıyor.

Hepsiburada, sinemasever çocuklara tatilde doya doya film seyretmeleri için haftanın her günü, tüm Cinemaximum’larda geçerli sinema biletlerini de “Sıradaki Yıldızlar” kampanyasına dahil ediyor.



