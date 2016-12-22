Hesarek Dağı kayakseverleri bekliyor

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de geçen yıl hizmete açılan ve yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Hesarek Kayak Tesisleri'nde, yapılan hazırlıkların ardından kış sezonu açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Dikme köyü mevkisi Hesarek Dağı kuzey yamacında yaptırılan ve geçen yıl hizmete giren merkezde, biri bin 600 metre uzunluğunda olmak üzere 4 pist ve 70 yatak kapasiteli otel bulunuyor.

Bu sezon kar kalınlığının bir metreyi aşmasının ardından tesislerin kış sezonuna hazır hale getirilmesi için pistler kar makineleriyle bastırılarak, sezona hazır hale getirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hesarek Kayak Tesislerini erken açmanın sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Bu yıl yeni açılan "acemiler" pisti ve diğer pistlerin kayak yapmaya elverişli duruma getirildiğini ve 2016-2017 kayak sezonunu açtıklarını ifade eden Arıkan, "Şehir merkezine 34 kilometre uzaklıkta olan kayak tesislerimiz, bölgesel ve uluslararası yarışmalarıyla bu yıla damgasını vuracak." dedi. Arıkan, tesislerin 70 yatak kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Ülkenin gözde kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olan Hesarek Kayak Tesislerine kayakseverleri beklediklerini anlatan Arıkan, geçen yıl yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirtti.

Bir hafta boyunca aralıksız devam eden kar yağışı sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını belirten Arıkan, Hesarek Dağı'nda mayıs ayı ortasına kadar karın kaldığını, bu nedenle merkezin, Türkiye'nin kış sezonunda en uzun süre hizmet verecek kayak tesislerinden biri olduğunu dile getirdi.

Arıkan, dört bir yanı karla çevrili olması nedeniyle "beyaz cennet" olarak nitelediği tesiste bu sene 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Karın erken yağması bizim için bir avantaj. Bu yıl aralık ayında merkezimizi erken açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgedeki ve ülkemizdeki bütün insanları tesisimizi görmeye, Hesarek'te eşsiz bir kayak keyfi yaşamaya davet ediyoruz."

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğum uzmanı Ramazan Adan, 2 yıl önce İstanbul'dan tayin olduğu Bingöl'de böyle bir tesisin olmasının büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Adan, "Fırsat buldukça burada kayak yapıyorum. Pist çok güzel. Daha önce başka yerlerde de kayak yaptım. Kartalkaya, Kartepe, Uludağ, Palandöken olsun, onlara göre daha iyi burası." ifadelerini kullandı.

Recep Alimoğlu da kayak tesislerinin kent merkezine yakın olmasının kendileri için büyük avantaj olduğunu belirterek, "Tesisler çok güzel, kar çok iyi, kayak yapmaya elverişli bir ortam. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Bingöl ikliminin kış sporları için uygun olduğunu anlatan Hakan Alimoğlu, "Devletimiz, Valiliğimiz bu iklime uygun çok güzel bir tesis yapmış. Her taraf kar, insanlar cıvıl cıvıl, eğleniyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.