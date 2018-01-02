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HES'in su kanalındaki sızıntının zarara yol açtığı iddiası

- Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir HES'in su kanalındaki sızıntıdan kaynaklandığı öne sürülen toprak kayması ve su baskınında bir ev, mezarlık, samanlık, ahır ve tarım arazileri zarar gördü

HES'in su kanalındaki sızıntının zarara yol açtığı iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde, bir Hidroelektrik Santral'in (HES) su kanalındaki sızıntıdan kaynaklandığı iddia edilen toprak kayması ve su baskınında bir ev, mezarlık, samanlık, ahır ve tarım arazileri zarar gördü.

İlçenin Sarıkaya mevkisindeki HES'in yamaç bir alandan geçen su kanalı kenarındaki bir beton blokun yıkılmasıyla yaşandığı öne sürülen su sızıntısı sonrası kanalın alt kısmında toprak kayması ve su baskını meydana geldi.

Olayda, kanal yakınında yer alan Refik ve Hasan Taşkın kardeşlere ait çiftlikteki 2 katlı ev, ahır, samanlık, kiler ve tarım arazilerinin yanı sıra aile mezarlığında zarar oluştu.

Çiftlik sahiplerinden Hasan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanaldan sızan suların getirdiği çakıl taşları ve çamurun çiftlikteki evlerinin arka tarafından mutfak penceresine kadar yükselip eve dolduğunu söyledi.

İçi çamur ve suyla dolan evlerindeki zararlarının giderilmesi için adli işlemler başlattıklarını dile getiren Taşkın, "En kısa sürede avukatlarımız aracılığıyla bilirkişi ekibi gelip hasar tespit çalışması yapacak." dedi.

Hasan Taşkın, olayın HES'in su kanalından sızan sulardan kaynaklandığını iddia ederek, çiftliği kışın kullanmadıkları için kimsenin yaralanmadığını aktardı.

Su taşkını ve toprak kaymasında evlerinin alt katının tamamen kullanılamaz hale geldiğini, üst katta da hasar oluştuğunu anlatan Taşkın, "Yetkilerden yardım bekliyoruz. Aynı bölgedeki aile mezarlığı da toprak ve çamur yığınlarının altında kaldı. Ailemizin mezarları belli olmuyor. HES'i yapan kişilerin işini sağlam yapmaması sonucu çiftliğin üst kısmından geçen kanal patladı ve gelen su bizi zarara uğrattı." diye konuştu.

Su sızıntısı yaşandığı ileri sürülen su kanalında ise onarım işlemi başlatıldığı belirtildi.

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