"Hiç kimse ABD'nin temerrüde düşmesini istemez"

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kongre'nin borç limitini artıracağından şüphe duymadığını belirterek, "Cumhuriyetçiler ve Demokratların borç limitini yükseltmek istediklerine dair hiçbir soru işareti yok. Hiç kimse ABD'nin borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşmesini istemez." dedi.



Mnuchin, CNBC'ye verdiği mülakatta, Trump yönetiminin vergi reformuna ve borç tavanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vergi reformu paketinin gecikmesine rağmen bu yıl içinde yasalaşmasının hala mümkün olduğunu dile getiren Mnuchin, "Başlangıçta hedefimiz vergi reformunu ağustos ayına kadar tamamlamaktı, maalesef biraz geciktik. Ancak vergi reformunu yıl sonu itibarıyla tamamlamak için doğru yolda ilerliyoruz. Detaylar eylül ayı içinde açıklanacak ve Kongre'deki komitelere gönderilecek. Vergi paketinin ABD Kongresi'nden yıl sonundan önce geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Mnuchin, Trump yönetiminin, reform paketi çerçevesinde kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 15'e indirilmesini amaçlamaya devam ettiğini teyit ederken, buna karşın nihai oranın Kongre ile sürdürülen müzakereler sonucunda belirleneceğini söyledi.

Vergi reformunun kamu borcu açısından nötr olup olmayacağı sorusunu yanıtlamaktan kaçınan Mnuchin, "Başkan Trump, kamu borcunun 10 trilyon dolardan 20 trilyon dolara çıkmış olmasından endişeli. Bu nedenle ne yaparsak yapalım, maliyetinin büyümeyle karşılanabileceğinden emin olacağız." dedi.

- "Borç limiti 29 Eylül'de dolacak"



Mnuchin, ABD hazinesinin borç tavanına 29 Eylül'de ulaşacağına yönelik tahminini koruduğunu bildirirken, federal hükümetin Teksas eyaletinde yaşanan Harvey Kasırgası nedeniyle yapacağı ek harcamaların bu tarihi birkaç gün öne çekebileceğini kaydetti.



Kongre'nin borç limitini artıracağından şüphe duymadığını vurgulayan Mnuchin, "Cumhuriyetçiler ve Demokratların borç limitini yükseltmek istediklerine dair hiçbir soru işareti yok. Hiç kimse ABD'nin borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşmesini istemez." değerlendirmesinde bulundu.

- "Doların kısa vadede ne seviyede olduğu beni fazla endişelendirmiyor"

Mnuchin, dolardaki düşüşün kısa vadede hem olumlu hem olumsuz etkileri olduğunu belirterek, "Sürekli söylediğim üzere doların kısa vadede ne seviyede olduğu beni fazla endişelendirmiyor. Doların uzun vadede değerlenmesi ise rezerv para birimi olmasını ve insanların Amerikan ekonomisine duyduğu güvenin göstergesi." ifadesini kullandı.

ABD'de Kasım 2015'te 1,5 yıllığına askıya alınan borç limitinin süresi 16 Mart'ta dolmuştu. Ülkede ilk kez 1917'de uygulanmaya başlanan borç limitinin 100. yıl dönümünde yeniden devreye girmesi, bu tarihteki toplam kamu borcunun (19,8 trilyon dolar) üzerine çıkılmasını yasakladığı için ABD hazinesi federal harcamaları yeni borç almadan finanse edebilmek için olağanüstü tedbirler almak zorunda kalmıştı.