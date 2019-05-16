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"Hiç kimse ticari savaşta kazanmıyor"

-IMF Başkanı Christine Lagarde: -"Hiç kimse ticari savaşta kazanmıyor, hepimiz bundan kaybediyoruz. Mevcut gerginliğin olumlu bir şekilde giderilmesinden ve tüm taraflar için karşılıklı çıkarın sağlanmasından umutluyuz"

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NUR SULTAN (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşa ilişkin, "Hiç kimse ticari savaşta kazanmıyor, hepimiz bundan kaybediyoruz. Mevcut gerginliğin olumlu bir şekilde giderilmesinden ve tüm taraflar için karşılıklı çıkarın sağlanmasından umutluyuz." dedi.

Astana Ekonomik Forumu'na katılmak için Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan Lagarde, forumun açılış törenin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar görüşmede Kazakistan ile IMF arasındaki iş birliği ve dünya mali ve ekonomik sistemindeki kilit süreçleri ele aldı.

Tokayev, 12. Astana Ekonomik Forumu'na katılımından dolayı Lagarde'ye teşekkür ederek, "Sizin foruma katılımınızın forumun çalışması ve Kazakistan için yararlı olacağından eminim." dedi.

Lagarde, daha sonra Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde düzenlenen Kafkas bölgesi ve Orta Asya ülkeleri merkez bankaları ve maliye bakanlarının katıldığı yuvarlak masa etkinliğine katıldı, etkinliğin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının Orta Asya'ya etkisi sorusunu cevaplayan Lagarde, herhangi bir ticaret savaşının katılan ya da katılmayan herkesi etkileyeceğini belirtti.

Lagarde, başta Brezilya olmak üzere Latin Amerika'da büyüme perspektiflerine ilişkin soruya, Brezilya dahil, bölgede bütçe konularında öngörülebilir ve belirliliğin olacağından umutlu olduğuna vurgu yaparak "Emeklilik reformunda iyi ilerlemeye ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Bu ülkenin bütçe durumunun pekiştirilmesi için bir etken olarak hizmet edeceğini düşünüyoruz." yorumunu yaptı.











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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde
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