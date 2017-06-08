''Hiç kimsenin mevcut yönetime el koymasına izin vermeyeceğiz''

KABİL (AA) - Afganistan'da Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, hiç kimsenin mevcut yönetime el koymasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Geçen yıl hükümet ile barış anlaşması imzaladıktan sonra Kabil'e dönen Hikmetyar, düzenlediği basın toplantısında, "Yönetimin değişmesini isteyenlerin alternatifleri nelerdir, acaba kendileri böyle bir durumda ülkeyi yönetebilecekler mi?'' diye konuştu.

Kimsenin yönetimi zorla deviremeyeceğini ifade eden Hikmetyar, herkesin taleplerinin olabileceğini ve bunların da diyalogla çözülebileceğini belirtti.

Hikmetyar, Hizb-i İslami Partisinin mevcut yönetimi kabul ettiğini, başkaların da kabul etmesini istediklerini vurguladı.

Gösteri düzenlemenin her Afganistan vatandaşının doğal hakkı olduğunu dile getiren Hikmetyar, ancak kimsenin gösteri sırasında yolları kapatmaya, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın duvarlarına tırmanmaya hakkı olmadığını kaydetti.

- ''Afganistan düşmanları ülkeye barışın gelmesini istemiyor''

Afganistan'ın düşmanlarının ülkeye barışın gelmesini istemediğini belirten Hikmetyar, bazı komşu ülkelerin de artık terörü desteklemekten vazgeçmesini ve teröre karşı mücadele etmesini istediklerini aktardı.

Gülbeddin Hikmetyar, parti olarak gelecek milletvekili seçimine katılacaklarını, devlet başkanlığı seçiminde ise herhangi bir adayı destekleyebileceklerini söyledi.

Afganistan seçim kanununun bazı eksikleri olduğuna işaret eden Hikmetyar, bu nedenle seçim kanununun değişmesini istediklerini ifade etti.

- Barış anlaşması

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Hizb-i İslami lideri Hikmetyar arasında geçen sene barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma maddeleri arasında Gülbeddin Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir yerleşke yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.

Hizb-i İslami Partisi, Afganistan'da 14 yıldır hükümete karşı savaşıyordu.