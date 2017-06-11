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Hichilema yüksek güvenlikli hapishaneye transfer edildi

-Yaklaşık 2 aydır vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Zambiya Muhalefet Lideri Hichilema, yüksek güvenlikli hapishaneye gönderildi

Hichilema yüksek güvenlikli hapishaneye transfer edildi

JOHANNESBURG (AA) - Yaklaşık 2 aydır hapishanede tutulan Zambiya Muhalefet Lideri Hakainde Hichilema, güvenlik gerekçesiyle başkent Lusaka’da bulunan yüksek güvenlikli bir hapishaneye transfer edildi.

Ulusal Kalkınma İçin Birleşme Partisinden (UPND) yapılan açıklamada, "Yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan Genel Başkanımız, başkent Lusaka’da bulunan Kabwe'deki Kukobeko maksimum güvenlikli hapishanesine transfer edildi." ifadelerine yer verildi.

- Hichilema'yı cezaevine götüren süreç

Zambiya'da 11 Ağustos 2016'da yapılan seçimlerde iktidardaki Yurtsever Cephenin (PF) lideri Edgar Lungu, oyların yüzde 50,3'ünü alarak yeniden Devlet Başkanı seçilmişti.

Oyların yüzde 47,6'sını alan UPND lideri Hichilema, seçime hile karıştırıldığını savunarak sonuçlara itiraz etmişti. Hichilema'nın Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz 5 Eylül 2016'da reddedilmişti.

Ülkenin batısında düzenlenen geleneksel törende Devlet Başkanı Lungu'nun konvoyunun geçişini kendi araç konvoyuyla engellediği iddia edilen Hichilema, olaydan birkaç gün sonra 11 Nisan'da "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Hichilema'nın avukatı Jack Mwiimbu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin evine yapılan baskında biber gazı kullanıldığını ve kimyasal maddelerle doğrudan temas nedeniyle hayati tehlikesi bulunan bir hastalıktan muzdarip olduğunu öne sürmüştü. Mwiimbu, "Polis durumdan haberdar edildi ama Hichilema hastaneye kaldırılmadı." ifadesini kullanmıştı.

Zambiya yasalarına göre "vatana ihanet" suçu idamla cezalandırılıyor.

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Güney AfrikaHakainde HichilemaZambiya Muhalefet Lideri
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