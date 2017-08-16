Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti AA Spor Masası'nın toplantıları, yarın Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuk olacağı programla devam edecek.
AA Spor Masası'nın yarın gerçekleştirilecek programında TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu yer alacak.
Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını Sinan Erdem Spor Salonu'nda yanıtlayacak Türkoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın saat 13.00'te başlayacak.
Muhabir: Mehmet Fatih Duman