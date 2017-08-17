Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nda (1)





İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım'ın her geçen gün performansını yükselttiğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"nın konuğu olan Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin geçmişte önemli basketbol organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Türkoğlu, "Bizim için en önemlisi, seyircimizin milli takımımızı yalnız bırakmayacak olmasıdır. A Milli Basketbol Takımı, uzun ve yoğun bir çalışma döneminin içinde. İtalya kampı bitti ve son olarak Çekya ile oynanan hazırlık maçını da Ali Muhammed'in son saniye basketiyle kazandık. Avrupa Şampiyonası öncesi her geçen gün form grafiği yükselen bir milli takımımız var." dedi.

Federasyon olarak A Milli Basketbol Takımı oyuncularının ve teknik heyetinin sonuç ne olursa olsun yanlarında olacaklarını belirten Türkoğlu, "Çok istekli ve arzulu genç arkadaşlarımız var. Türk halkına buradan ricada bulunmak istiyorum; bu arkadaşlarımız, kendi takımlarında yeterli süreleri alamamış oyuncular. Ancak bu formanın ne kadar onurlu ve kutsal olduğunu da bilen arkadaşlar. Bu şansı iyi değerlendireceklerini düşünüyorum. Halkımız da yalnız bırakmazsa, gereken mücadele sergilenecektir. Umarım hep beraber gurur duyacağımız bir sonuç alırız." diye konuştu.





- "Milli takımı strese sokmak istemiyoruz"





Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin basketbolda her zaman zirveyi hedeflediğini vurgulayarak, "İnanıyorum ki genç arkadaşlarımız da aynı düşüncededirler. Biz yönetimsel olarak bu tarz yorumlarla veya beklentilerle gerek Ufuk Sarıca hocamızı gerekse de oyuncularımızı strese sokmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerle ilgili söylemlerin olumlu ve olumsuz yanları olabildiğine dikkati çeken Türkoğlu, "Türk halkının gurur duyacağı, ayakta alkışlanacak bir takımı sahada görmek istiyoruz. O atmosfer yakalandığında, geçmişte iyi şeylere tanıklık ettik. İnşallah yine aynı süreci yaşarız. Bu arkadaşlara gerektiğinden fazla sorumluluk yüklemek bana göre çok doğru değil. Bir yıl boyunca hep konuştuğumuz, oyuncularımızın takımlarında yeterli süre alamamasıydı. Şimdi de bu arkadaşlardan üst düzey performans sergilemelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımdaki oyuncuların giydikleri formanın kutsallığını bildiklerine dikkati çeken Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takımda bulunmayı hak eden oyuncularımız var ve ellerinden geleni yapacaklardır. Yönetim olarak bunun bilinciyle iyi adımlar attığımızı düşünüyoruz. Oyuncu havuzumuzun yeterli anlamda dolu olması gerekir. Yaptığımız projeler var. Gençler Ligi projesini arkadaşlarımız belli bir noktaya getirdiler. Avrupa Şampiyonası sonrası bunun lansmanı yapılacak. En büyük sıkıntımız, yabancı oyuncu fazlalığından dolayı oyuncularımızın yeterli süreleri alamamaları. Maalesef bazen antrenmanda bile süre alamama durumu oluyor. Kuracağımız Gençler Ligi sayesinde oyuncularımızın daha fazla maç oynamalarına imkan sağlayacağız. Oyuncu havuzumuz genişlemesi, bizim yabancı sayısını tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır."





- "Gençlerimizi basketbolla buluşturmak için çalışıyoruz"





Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak basketbolun yaygınlaşmasını amaç edindiklerini anlattı.

Yönetim olarak ülkenin her yerinde basketbol oynanması, gençlerin basketbol topuyla tanışması için çaba sarf ettiklerini aktaran Türkoğlu, "Gençlerimizi basketbolla buluşturmak için çalışıyoruz. Ayrıca FIBA'nın yeni uygulamasıyla 3x3 branşı olimpiyatlara dahil edildi. Bunun ülke geneline yayılması bizim için önemli bir fırsat olacaktır. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Avrupa Şampiyonası sonrası çalışmalarımızı paylaşmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)