Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nda (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'da forma giyen milli basketbolcular Ömer Aşık ve Ersan İlyasova'nın, yaşadıkları sorunlar nedeniyle A Milli Takım kadrosunda yer almadığını belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"nın konuğu olan Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Türkoğlu, NBA'da oynayan bazı oyuncuların Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosuna dahil olmamasıyla ilgili olarak, "Federasyon başkanı olarak bu zamana kadar milli formayı bir kez de yüzlerce kez de giymiş arkadaşlara teşekkür etmek gerekir. Sonuçta bu forma için ter döktüler ve Türk sporuna faydalı olmaya çalıştılar. Eski bir sporcu olarak ve milli takımda çok oynamış bir insan olarak ben milli formayı her zaman kutsal görmüşümdür. O formayı giymekten her zaman onur ve gurur duymuştum. Ben milli formayı giyebilmek için ve o ortamda bulunmak için her çağrıldığımda milli takımda olan bir insandım." diye konuştu.

Ömer Aşık ve Ersan İlyasova'nın daha önce her çağrıldıklarında milli takıma geldiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız gerçek sebeplerini, kuracağımız diyaloglarla bize daha iyi anlatacaktır. Ömer Aşık sağlık sebeplerinden dolayı bu sene aramızda bulunamıyor. Ersan sezon içerisinde yaşadığı bazı sorunlardan dolayı bizimle olamayacağını dile getirdi. Hepsi bizim kardeşimiz. Bu zamana kadar her çağrıldıklarında milli takıma gelmiş insanlardır. İnanıyorum ki önümüzdeki zamanlarda tekrar çağırdığımızda bizimle olmak isteyeceklerdir. Bu süreç maalesef böyle geçecektir. Bu durumu, bizim için hem avantajlı hem de dezavantajlı diye düşünebiliriz. Bu fırsat diğer arkadaşlar için de önemli. Kendi evinde, seyircin önünde forma giyme şansı bulacaksın. İnşallah bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirirler."

Ersan İlyasova ile sürekli diyalog halinde olduklarını vurgulayan Türkoğlu, "Bu arkadaşlar gerçekten çok efendi ve saygılı arkadaşlardır. Ersan normal Türk doğumlu arkadaşlarımızdan bile daha çok milli formayı sahiplenen bir arkadaşımızdır. Bu sene bazı sıkıntılarından dolayı takımda olamadı. Tekrar çağırdığımızda bu milli forma için aramızda bulunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Seyirci yasağını onaylamıyoruz"





Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunda fazla şiddet olayı yaşanmadığını anlatarak, "Merkez Hakem Kurulu ve Disiplin Kurulumuz bunlar için gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Burada hem kulüplerimizi hem de taraftarlarımızı üzmeyecek şekilde ceza sistemini önümüzdeki sezondan itibaren hayata geçireceğiz." dedi.

Basketbolda Passolig gibi bir uygulamayı düşünmediklerini dile getiren Türkoğlu, "Şu anki seyirci kalitemiz gerçekten çok iyi. Biz basketbolsever olarak seyirci yasağını onaylamıyoruz. Taraftarın takımlarını deplasmanda da güzel bir ambiyansla desteklemesini isteyen bir federasyonuz. Çok şükür şu ana kadar çok ciddi bir sorun ile karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Basketboldaki gelirleri arttırmak için yayın ihalesi başta olmak üzere çalışmalar yaptıklarını belirten Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbolun gelişimi için şu ana kadar özel sektör ile yaptığımız çok güzel anlaşmalar var. Biz basketbolun gelişimi ve televizyonda görünürlülüğü anlamında çalışmalar yapıyoruz. Şu an haftada 5 maç yayınlanıyor, bunu 8'e çıkartmak için çalışıyoruz. Basketbol programlarının daha fazla televizyonda olması için çalışıyoruz. Sadece para anlamında bunu düşünmüyoruz, daha fazla gelişmesi ve daha fazla kitle tarafından takip edilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra bu çalışmalar biraz daha netlik kazanacaktır."





- "Futboldaki yanlışlardan amatör branşlar zarar görüyor"





Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı ile Beşiktaş Kadın Takımı'nın bütçelerinde kısıtlamaya gitmesini de değerlendirdi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın milyonlarca taraftara sahip olduğunu aktaran Türkoğlu, "Taraftar olan insanların çocukları var. Bu çocuklar da zaman zaman tuttukları takımların formalarını giymek istiyorlar. Bu takımlarda profesyonel anlamda yer almak istiyorlar. Bence bu hamle onları çok üzecektir. Sonuçta onların geleceğine engel teşkil edebilir bir durum olabilir. Futbolda finansal anlamda yapılan yanlışlardan her zaman amatör branşlar zarar görüyor. Burada biraz daha iyileştirme yaparlarsa ve doğru ekiplerle çalışırlarsa, özel sektör bunun için gerçekten çok avantajlı. Yapacakları anlaşmalar amatör branşlara daha sağlıklı yatırım yapmalarını sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin bu kararının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Türkoğlu, "Biz salonların hıncahınç dolmasını isteyen bir yönetimiz. Şu anda da taraftar anlamında bu kulüplerimiz en çok taraftara sahip kulüplerimiz. İnşallah o düşünceden bir an önce vazgeçerler. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Bu bizden çok Beşiktaş, Galatasaray ya da diğer kulüplerin kendi aralarında vermesi gereken bir karar. Belli bir noktaya kadar karışma durumumuz olabilir. Basketbolun gelişimi için çalışan bir yönetimiz." şeklinde görüş belirtti.





(Sürecek)