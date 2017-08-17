Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nda (3 )

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak tesisleşme anlamında çok büyük eksikleri olduğu fark ettiklerini, bu nedenle öncelikli hedeflerinin bu konudaki projelere hayatı geçirmek olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"nın konuğu olan Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.



Tesisleşme konusunda ilk olarak Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yeni bir salon yapmakla işe başlayacaklarını anlatan Türkoğlu, "Hepimizin Abdi İpekçi Spor Salonu ile duygusal bir bağı var. Bu kararı verirken bizim için de kolay olmadı. Yönetime geldiğimizden bu yana gerçekten tesisleşme anlamında çok eksik olduğumuzu fark ettik. Şu an federasyon olarak sadece Abdi İpekçi Spor Salonu ve Ankara Spor Salonu'na sahibiz." dedi.

"Şu an baktığımız zaman en başarılı federasyonuz" diyen Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef bünyemizde 2 tane salonumuz var. Bu hem bizi üzüyor, hem de korkutuyor. Geleceğe yönelik projelerde tesisleşmenin ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızla bu süreci paylaştık. Kendisine de birkaç sunumlarımız oldu. Kendisi bu konuya çok sıcak baktı. Bunun için ayrı bir ekip kurduk. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. İnanıyorum ki en kısa zamanda bunu sizlerle de güzel bir basın lansmanı ile herkesle paylaşmak istiyoruz. Bu tesis şu ana kadar yapılmamış bir tesis. 10 bin kişilik yeni bir salon, sanırım 6 antrenman salonu, alt yapılarımız. Kesinlikle bir kompleks olarak düşünebiliriz. Biz her şeyi bir çatı altında toplamak istiyoruz."

Başkan Hidayet Türkoğlu, çocukları kamp için yurt dışına gönderdiklerini, bunun kendilerini maddi anlamda sıkıntıya soktuğunu dile getirerek, "Bu tesiste hepsini aynı yerde yapma imkanımız olacak. İstanbul'a, ülkemize güzel bir tesis kazandırmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Spor Bakanımız, belediye başkanımız bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Bu yıl içerisinde hedefimiz belli adımları atmaktır. Kademe kademe olacak bir süreç. Görev süremizde bunu bitirmek istiyoruz. Türk basketbolseverlere ve Türk basketboluna kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.





- "Tesisleşme anlamında daha kuvvetli olmamız gerektiğine inanıyoruz"





Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nun atıl kaldığını yönündeki eleştirilere, "Daha aktif kullanımı için girişimlerimizi yaptık. Böyle bir tesisin basketbola kazandırılması gerektiğini düşünen bir ekibiz." şeklinde yanıt verdi.

Yaptıkları çalışmalar nedeniyle Kadir Topbaş'a da teşekkür eden başkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinan Erdem Spor Salonu 4 yıllığına federasyon bünyesine dahil edilidi. Federasyon olarak işleteceğiz. Bunu yapma nedenimiz, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Anadolu Efes ve Galatasaray maçlarını yapan iki tane kulübümüz. Bunların devam etmesi gerekiyordu. Sözleşmeleri bitti diye düşünüyorum. 2017-2018 sezonuda hem Anadolu Efes, hem de Galatasaray maçlarını burada yapacaklar. Bu basketbol için önemli bir hamleydi. Tesisleşme anlamında daha kuvvetli olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu tip salonları mümkün olduğunca bünyemize katmak istiyoruz. İnşallah buraların hınca hınç dolduğunu görürüz. Bu salon gerçekten Avrupa'nın en güzel salonlarından bir tanesi. Basketbolla birleşmesi gerekiyordu."





- FIBA ve ULEB çekişmesi





Hidayet Türkoğlu, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasında yıllardır yaşanan çekişmeye objektif olarak bakmaya çalıştıklarını, her iki organizasyonda mücadele eden Türk kulüplerinin bulunduğuna dikkati çekti.

ULEB organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe'yi ve FIBA organizasyonda final oynamayı başaran Banvit kulüplerini kutlayarak sözlerini sürdüren başkan Türkoğlu, "Biz ULEB ile FIBA arasında mümkün olduğunca objektif olmaya çalışıyoruz. Sonuçta iki farklı organizasyonda da bizi temsil eden kulüplerimiz var. FIBA ve ULEB arasındaki çekişme, kulüplerle olan ilişkilerimizi gerçekten zorlayacak bir süreç." ifadelerini kullandı.

Çekişmenin kendilerini üzdüğünü ifade eden Türkoğlu, "Bunlar kendi aralarında çözmeleri gereken konular. Ne federasyonların, ne kulüplerin, ne sporcuların bu işe dahil edilmesi gerektiğini düşünen tarafız. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar bir araya gelirler ve bu süreci değerlendirirler. Sonuçta kasım ayında başlayacak eleme maçlarımız var. Bu bizi etkileyecek." değerlendirmesini yaptı.

Federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Ligi'nin yoğun bir tempoda geçtiğini vurgulayarak, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Takvimler çakışıyor. Sanırım çekişme devam edecek gibi gözüküyor. Sonuçta global olarak düşünmek gerekiyor. Sonuçta buradan basketbol zarar görecek. Ülkeler, kulüpler ve federasyonlar zarar görecek. En önemlisi sporcular zarar görecek. İnanıyorum ki sporcuları belli bir noktada kararsız bırakacaklar. O süreçte milli takıma çağrılmaları söz konusu olacak. Kampa mı gelecekler, kulüpler izin verecek mi vesaire falan bizi de gerçekten zor durumda bırakacak. Kulüplerle olan ilişkilerimizi gerçekten zorlayacak bir süreçle karşılaşabiliriz. İnşallah bunu çözerler. Biz gerçekten federasyon olarak kulüplerimizle iyi ilişkiler kurmak isteyen, onları her süreçte destekleyen bir federasyon olmak istiyoruz. Sporcularımızın her daim yanında olmak isteyen bir federasyonuz."

(Sürecek)