Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nda (5)

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarına inandığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"na konuk olan Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ev sahipliği konusunda adaylığını koyduğu 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası'nı değerlendiren Türkoğlu, "Şampiyona, cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ve devlet politikası olarak 100. yıla yönelik yatırımlar sürüyor. Sporda, 100. yılımızın, basketbolda beklentileri karşılayarak geçmesini hedefliyoruz." dedi.

Adaylık konusunda hazırlanan kitapçığın bitmek üzere olduğunu belirten Türkoğlu, " Kitap, anlatacaklarımızla sunumu açısından daha da zenginleşecek. İnanıyorum ki çok büyük bir terslik olmazsa kupaya ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Başkan Türkoğlu, Türkiye'nin basketbolda son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini vurgulayarak, "Son 15 yıla bakarsak, basketbolda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Yapacağımız değişikliklerle önümüzdeki 5-6 yılda da Türkiye'nin, Avrupa'da iyi bir konumda olacağına inanıyoruz. İnşallah, o süreci hep beraber yaşarız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası'nı düzenleme konusunda sıkıntı çekmeyeceğini söyleyen Hidayet Türkoğlu, "Çok misafirperver bir ülkeyiz. Daha önce ev sahipliği yaptığımız turnuvalarda, İçişleri Bakanlığı ve emniyet güçlerinin desteğiyle, güvenlik anlamında çok şükür, kötü bir durumla karşılaşmadık. Bundan 2-3 ay önce Final-Four gibi büyük bir organizasyon ülkemizde gerçekleştirildi ve herkes çok memnun ayrıldı." değerlendirmesinde bulundu.





- 10'a yakın profesyonel hakem





Başkan Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde hakemlerin profesyonel meslek olarak işlerine devam etmesi için son dönemde büyük atılımlar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Basketbolun her anlamda gelişmesi için çalışan, saha içerisinde oyun kalitesinin artmasını isteyen bir federasyonuz. Bunun da başını çeken her daim hakemler olmuştur. Hakemlik, bundan önce hep gönüllü olarak yapılmıştı. Bizde görev alan hakemlerin tümü, bunu ikinci bir iş olarak yapıyordu. Hafta sonları bir şekilde bu görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Hakemleri kendi bünyemize dahil ettik. Şu anda 10'a yakın hakem arkadaşımızla profesyonel anlamda bir anlaşma yaptık. Bu, bizim için çok büyük bir adım. Bu arkadaşlar, Merkez Hakem Kurulunda sürekli eğitim alma fırsatına erişti. Onlara, eksikliklerini görme, kondisyonlarını artırma ve kendilerini her daim bu işe konsantre etmeleri için bir imkan oluşturduk. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacaktır. Bu işin profesyonel anlamda yapılmasının çok daha sağlıklı olacağını düşünen bir ekibiz."

Basketbolda uzun yıllardır devam eden Video Hakem Sistemi'nin (VAR), son dönemde futbolda da uygulanması konusunun gündeme gelmesini de değerlendiren Türkoğlu, "Futbolda VAR'ın işe yaraması için mutlaka bir alışma süresi gerekiyor. Kolay olmayacaktır ama sporun gelişmesi açısından bu tür değişikliklere ihtiyaç var ve daha da faydalı olacağını düşünebiliriz. Bizim ülkemizde ne kadar faydalı olur, onu hepimiz göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Türkoğlu, sporda 2017-18 sezonunun taraftar olayları yaşanmadan tamamlanmasını temenni ederek, "İnşallah, bütün branşlarda sorunsuz, şiddetsiz ve kavgasız bir lig geçiririz. Çünkü artık o seviyeye gelmemiz gerekiyor. Bunları yıllardır konuşuyoruz. Eşimiz ve çocuklarımızla maça gitmek istiyoruz. Her ne kadar basketbol açısından ele alsak da bir sporsever olarak bu tip olayların tekrar etmemesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." yorumunu yaptı.

Öte yandan, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, Hidayet Türkoğlu'na, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel'in 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Takım'ın oyuncuları için yaptığı portre çalışmasında yer alan fotoğrafını hediye etti.

(Bitti)