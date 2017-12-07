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Hıdırellez UNESCO listesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığından, Hıdırellez'in "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne kaydedildiği bildirildi.

Hıdırellez UNESCO listesinde

ANKARA(AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayıp 2016 yılında UNESCO'ya sunduğu "Bahar Kutlaması: Hıdırellez" çok uluslu ortak dosyasının, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirildiği bildirildi.

Değerlendirme sonucunda, Hıdırellez'in UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiği ifade edilerek, bu durumun uluslararası alanda karşılıklı kültürel saygı ve anlayışı güçlendirmeye yönelik olarak Türkiye'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin önemli bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

15 unsur listeye kaydettirildi

Doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen Hıdırellez'in, Miladi takvime göre her yıl 6 Mayıs'ta kutlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar meddahlık, Mevlevi sema törenleri, aşıklık geleneği, Karagöz, Nevruz, geleneksel sohbet toplantıları, 'Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali', 'Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah', tören keşkeği geleneği, 'Mesir Macunu Festivali', Türk kahvesi kültürü ve geleneği, 'Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı', 'İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş', geleneksel çini ustalığı olmak üzere 14 unsuru temsili listeye kaydettirmeyi başaran Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Bahar Kutlaması: Hıdırellez' dosyasının kaydıyla bu sayıyı 15'e yükseltti."

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