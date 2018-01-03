Highway Outlet POLSAN'a satıldı

BOLU (AA) - Highway Outlet'in, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında TMSF'ye devredilen yüzde 63,92'lik hissesi POLSAN'a satıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yer alan Highway Outlet alışveriş merkezinin TMSF'de bulunan hisselerinin yüzde 97'sinin, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından satın alındığı bildirildi.



Alışveriş merkezinin bağlı olduğu şirket Bolu Dağı A.Ş'den yapılan açıklamada, KHK kapsamında TMSF tarafından yönetilmekte olan yüzde 63,92 oranındaki hissenin, Başbakan Yardımcılığı Makamı'nın onayı ile TMSF tarafından, şirkette ön alım hakkı bulunan POLSAN’a satıldığı belirtildi.

Bu satış işlemiyle POLSAN’ın hisse oranının yüzde 97,17’ye yükseldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece Bolu Dağı A.Ş.’deki 'Yönetim Kayyumluğu' müessesesi, Eylül 2017 tarihinden itibaren mahkeme kararı ile kaldırılmıştır. Aralık 2017’de seçimli olarak gerçekleştirilen Bolu Dağı A.Ş. genel kurul toplantısında POLSAN tarafından görevlendirilen 5 yetkili, hissedarlarımızın oy birliği ile yeni yönetim kurulunu oluşturmuştur."



