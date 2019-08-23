Hijyende en üst seviye

Daha önce de bilimsel olarak Anadolu Üniversitesi ve Nano Bio Matters Laboratuvarı tarafından onaylanan Ultra Hijyen, kaplama sır içine eklenen gümüş iyonları ile klozet, lavabo, pisuar, duş teknesi gibi istenilen her seramik yüzeye uygulanabiliyor. Bakteri barınmasını engellemenin yanı sıra, uygulanan yüzeyi pürüzsüz hale getiren sır kaplama sayesinde seramik alanlar daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.



Eski çağlardan bu yana gümüşün antibakteriyel ürün olarak kullanılması ve bilim adamlarının yaptığı araştırmalarla da bunun kanıtlanmasından ilham alarak geliştirilen Ultra Hijyen teknolojisi, bakteri oluşumunun fazla olduğu banyoları, güvenli ve hijyenik alanlar haline getiriyor.



Ultra Hijyen ile özellikle ortak alanlardaki hijyen sorununu çok daha aza indirgeyen Creavit, kişisel yaşam alanlarında da çocukların ve ailelerin banyoyu güvenle kullanabilmesini sağlıyor.



Seramik ürünlerden banyo mobilyalarına, gömme rezervuarlardan kumanda panellerine, armatürlerden aksesuarlara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi ve teknolojik çözümleriyle Creavit, banyoda yeni deneyimler yaşatmaya devam ediyor.