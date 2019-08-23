Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji İsmail istanbul food istanbul
Umre için kayıtlar başladı
Umre kayıtları başladı
Hijyende en üst seviye
Hijyende en üst seviye
İnsan eliyle felaket!
İnsan eliyle felaket!
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Bir Mama 500 Kalori
Bir Mama 500 Kalori

Hijyende en üst seviye

Yenilikçi fikirlerle banyoları geleceğe taşıyan Creavit’in geliştirdiği, seramik ürünler üzerine uygulanan özel sır kaplama ve bu kaplamanın içerisinde yer alan gümüş iyonlarıyla bakteri barınmasını %99 oranında engelleyen Ultra Hijyen teknololijsi, TSE tarafından da onaylandı.

Hijyende en üst seviye
banner17

Daha önce de bilimsel olarak Anadolu Üniversitesi ve Nano Bio Matters Laboratuvarı tarafından onaylanan Ultra Hijyen, kaplama sır içine eklenen gümüş iyonları ile klozet, lavabo, pisuar, duş teknesi gibi istenilen her seramik yüzeye uygulanabiliyor. Bakteri barınmasını engellemenin yanı sıra, uygulanan yüzeyi pürüzsüz hale getiren sır kaplama sayesinde seramik alanlar daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor. 

Eski çağlardan bu yana gümüşün antibakteriyel ürün olarak kullanılması ve bilim adamlarının yaptığı araştırmalarla da bunun kanıtlanmasından ilham alarak geliştirilen Ultra Hijyen teknolojisi, bakteri oluşumunun fazla olduğu banyoları, güvenli ve hijyenik alanlar haline getiriyor. 

Ultra Hijyen ile özellikle ortak alanlardaki hijyen sorununu çok daha aza indirgeyen Creavit, kişisel yaşam alanlarında da çocukların ve ailelerin banyoyu güvenle kullanabilmesini sağlıyor.

Seramik ürünlerden banyo mobilyalarına, gömme rezervuarlardan kumanda panellerine, armatürlerden aksesuarlara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi ve teknolojik çözümleriyle Creavit, banyoda yeni deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ultra HijyenTeknolojiTSEHijyenCreavit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5