Hikmetyar ilk kez AA'ya konuştu

KABİL (AA) - MEHMET ÖZTÜRK - Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, bölgede kendi çıkarları için savaşın sürmesine çaba gösterenler olduğunu ifade ederek, "Buna yatırım yapan bazı büyük ülkeler var." dedi.

Afganistan devletiyle geçen aylarda barış anlaşması imzalamasının ardından başkent Kabil'e dönen Hizb-i İslami Partisi Lideri Hikmetyar, dünya basınında ilk kez Anadolu Ajansı'na (AA) konuştu.

Hikmetyar, İslam düşmanlarının Afganlıları barışta da savaşta da rahat bırakmadığını, Afganların her iki durumda da kayıplar verdiğini söyledi.

Afganistan'da savaşın sürdüğüne ve kan dökülmeye devam ettiğine dikkati çeken Hikmetyar, "Umarım öyle bir gün gelir ki Afganistan halkı savaş kurbanı olmaz, kanları dökülmez." dedi.

Gülbeddin Hikmetyar, ülke düşmanlarının savaşın sürmesi için hep pusuda olduklarını ve bu konuda çok yatırım yaptıklarını belirtti.

Afganistan halkının yaklaşık 40 yıldır savaşla boğuştuğunu dile getiren Hikmetyar, bu savaşların dışarıdan başka ülkeler tarafından Afganistan halkına dayatıldığını vurguladı.

- "Sovyetler Birliği bize savaşı miras bıraktı"

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesine rağmen savaşı Afganlara miras bıraktığını anlatan Hikmetyar, halihazırdaki savaşların da onun devamı olduğunu söyledi. Hikmetyar, o zamanlar Moskova'nın önderlik ve öncülüğünde şimdi ise Washington'un liderliğinde savaşların sürdürüldüğünü aktardı.

Afganistan'da artık savaşın sonunun yaklaştığına işaret eden Hikmetyar, herkesin savaştan yorulduğunu ve onların da artık Afganistan sorununun Afganlılar tarafından yapılacak çabalarla çözülebileceği gerçeğinin farkında olduklarının altını çizdi.

Hikmetyar, savaşla bazı şeyleri elde etmek isteyenlerin artık modern silahlarıyla ve güçlü ordusuyla başaramayacaklarını anladıklarını ve bu savaşların kazananının olmadığını vurguladı.

Afganların ancak kendi aralarında anlaşarak savaşa son verebileceğine dikkati çeken Hikmetyar, "Biz tüm gruplarla görüşerek bir çözüm yolu bulmaya çalışacağız, bununla ilgili bazılarıyla irtibat kurduğumuzda onların da bu işe eğilimli olduğunu gördük. Herkesin geçmişteki savaştan kötü hatıraları var ve bu nedenle artık tekrarını istemiyorlar." diye konuştu.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin ülke için çok büyük sorun olmadığını öne süren Hikmetyar, asıl sorunun, bölgede kendi çıkarları için savaşın sürmesine çaba gösteren ve buna yatırım yapan bazı güçlü ve zengin ülkeler olduğunu kaydetti.

"Dış güçler, Afganları bu savaşlarda bir vesile olarak kullanıyor." diyen Hikmetyar, Afganların kendi aralarında anlaşmaları durumunda hem dış hem de iç sorunun çözüleceğini söyledi.

- "Mevcut yönetime destek vereceğiz"

Afganistan'daki fiili yönetimi değiştirme peşinde olmadıklarını bildiren Hikmetyar, ülkedeki savaşın sonlanması ve barışın gelmesi için yönetime hiçbir koşul öne sürmeden destek vereceklerini dile getirdi. Hikmetyar, yönetimden makam ve iktidar ortaklığı istemediklerini belirtti.

Kabil'deki son saldırıya da değinen Hikmetyar, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin vahşi ve hiçbir şeye merhamet etmeyenler olduğunu vurguladı.

Gülbeddin Hikmetyar, bu saldırının Afganlar tarafından gerçekleştirilmediğini, Afganların bu denli vahşi olamayacağını savunarak, "Bu saldırıda dış güçlerin parmağı var, onlar hiçbir sınır tanımaz, hiçbir kutsalı yok. Saldırıda masum insanlar öldü, bu işi ancak Allah'a inanmayan ve insanlara merhamet etmeyen taş kalpli kişiler yapar." dedi.

- "Türk halkı İslam dünyasının gurur kaynağı"

Türk halkı ile gurur duyduklarını ifade eden Hikmetyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk halkı, İslam dünyası için gurur kaynağıdır. 15 Temmuz kalkışmasında halkın gösterdiği mücadele de gurur vericidir, Türkler dünyaya Türkiye'nin güçlü olduğunu gösterdi. Türk halkı, İslam dünyasının liderliğini almaya layıktır. Biz de Türklerin şanlı geçmişini koruması için dua edeceğiz."

- Barış anlaşması

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Hizb-i İslami lideri Hikmetyar arasında geçen sene barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma maddeleri arasında Gülbeddin Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir yerleşke yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.

Hizb-i İslami Partisi, 14 yıldır Afganistan hükümetine karşı savaşıyordu.