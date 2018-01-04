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Hikmetyar'dan İran'a DEAŞ suçlaması

- Hizb-i İslami Partisi lideri Hikmetyar: - "İran, terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a yönlendiriyor"

Hikmetyar'dan İran'a DEAŞ suçlaması

KABİL (AA) - Afganistan'da geçen yıl hükümetle barış anlaşması imzalayan ülkedeki silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, İran'ın terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a yönlendirdiğini iddia etti.

Hikmetyar, başkent Kabil'de basın toplantısı düzenledi.

İran'ın, Irak ve Suriye'de oynadığı DEAŞ oynunu şimdi de Afganistan'da oynamaya çalıştığını öne süren Hikmetyar, İran ve Pakistan'ın ayrıca Afganistan konusunda ABD'ye destek veren ülkelerin başında yer aldığını belirtti.

Hikmetyar, "İran, terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a yönlendiriyor. DEAŞ üyeleri, Irak ve Suriye'den İran topraklarını kullanarak Afganistan'a yerleşiyor." ifadelerini kullandı.

- ''Hükümet sözünü tutmadı''

Geçen yıl hükümet ile barış anlaşması imzaladıktan sonra nisan ayında Kabil'e dönen Hikmetyar, Afganistan hükümetinin barış anlaşmasında verdiği sözleri tutmadığını öne sürdü.

Hikmetyar, barış anlaşmasının imzalanmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen hala tutuklu parti üyelerinin serbest bırakılmadığını dile getirerek şu ana kadar sadece 70 parti üyesinin salıverildiğini kaydetti.

Hikmetyar, ''Hükümetin tutuklu Hizb-i İslami Parti üyelerini serbest bırakmasını istiyoruz.'' dedi.

- Barış anlaşması

Devlet Başkanı Eşref Gani ile Hizb-i İslami lideri Hikmetyar arasında geçen yıl barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma maddeleri arasında Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir kışla yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.

Hizb-i İslami Partisi, 14 yıldır Afganistan hükümetine karşı savaşıyordu. Örgüt üyeleri birçok kez Kabil başta olmak üzere çeşitli kentlerde güvenlik güçlerini ve yabancıları hedef alan saldırılar düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanGülbeddin Hikmetyar
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