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Hindistan 3 günde 35 çocuk öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın kuzeyinde bir hastanede 3 günde 35 çocuğun öldüğü bildirildi.Aileler, Uttar Pradeş eyaletinin Gorakhpur kentinde Baba Raghav Das Tıp Fakültesi'nde son 3 günde 35 çocuğun öldüğünü belirterek ölümlere oksijen...

Hindistan 3 günde 35 çocuk öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın kuzeyinde bir hastanede 3 günde 35 çocuğun öldüğü bildirildi.

Aileler, Uttar Pradeş eyaletinin Gorakhpur kentinde Baba Raghav Das Tıp Fakültesi'nde son 3 günde 35 çocuğun öldüğünü belirterek ölümlere oksijen stokunun yetersiz olmasının yol açtığını iddia etti.

Hastanenin oksijen takviyesinin perşembe gecesi tükendiği ve ebeveynlerin oksijen torbalarıyla çocukların nefes almalarına yardımcı olmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Gorakhpur Bölge Sulh Hakimi Rajiv Rautela, iddiaların asılsız olduğunu ve çocuk ölümlerinin doğal nedenlerden kaynaklandığını savunurken eyalet yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eyaletin üst düzey sağlık yetkilisi Praşant Trivedi, oksijen borularında bir sorun olduğunu kabul etti ancak ölümlere bu arızanın neden olmadığını söyledi.

Bu arada hastanenin, oksijen tedarik ettiği şirkete 424 bin lira (106 bin dolar) borcu olduğu belirtildi.

Ölen çocuklardan bazılarının, gençler ile yetersiz beslenen kişilerde rastlanan ansefalit hastalığından tedavi gördüğü aktarıldı.

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GorakhpurHindistanUttar Pradeş
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