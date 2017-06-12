Hindistan Başbakanı Modi, ABD'yi ziyaret edecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşmenin 26 Haziran'da gerçekleşeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin yapacağı görüşmeyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan, şu ortak öncelikler etrafında ABD ile Hindistan arasındaki ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını konuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Terörle mücadele, ekonomik büyüme ve reformlar, Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik iş birliği alanlarının genişletilmesi. Başkan Trump ile Başbakan Modi, bu görüşmede, 1.6 milyarlık nüfuslarının hak ettiği ABD-Hindistan ortaklığı için ortak bir vizyonun taslağını çizmeye çalışacak."

İki lider 25 Ocak'ta telefonda görüşmüş, Trump Modi'yi Washington'a davet etmişti.