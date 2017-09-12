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Hindistan Büyükelçiliğinden Kathak dans resitali

- Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Kulshreshth: - "İslamiyet'in etkisi altında kalarak daha da zenginleşen Kathak dansı, aslında bugün burada Hindistan'ın kültürel ve dini çeşitliliğini temsil etmektedir"

Hindistan Büyükelçiliğinden Kathak dans resitali

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, düzenledikleri Kathak dans resitaline ilişkin "İslamiyet'in etkisi altında kalarak daha da zenginleşen Kathak dansı, aslında bugün burada Hindistan'ın kültürel ve dini çeşitliliğini temsil etmektedir." dedi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Akün Sahnesi'nde Abhivyanjna Hint Dans Grubu'nun "Dansın farklı gölgeleri" adlı Kathak dans gösterisi sunduğu program, Hindistan'ı tanıtan video gösterimi ile başladı.

Milli marşların çalındığı etkinlikte, daha sonra Büyükelçi Kulshreshth, eşi ve sanatçı Abishek Khichi ileeski bir Hint geleneği olan lamba yakma ritüelini yerine getirdi.

Gösteri öncesinde konuşan Büyükelçi Kulshreshth, Hindistan'ın bağımsızlığının 70'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde sergilenen "Kathak dansı"nın kuzey Hindistan'a özgü olduğunu anlattı.

Kathak dansının öykücüler olarak da adlandırılan seyyah ozanlara dayandığını söyleyen Kulshreshth, seyyahların ülkeyi bir uçtan bir uca gezerek müzik, dans ve şarkılar eşliğinde efsanelere konu olan hikayeler anlattıklarını dile getirdi.

Büyükelçi Kulshreshth, "Eski çağlarda Hindistan'da tapınaklarla ilişkilendirilen Kathak dansı, zaman içinde içeriği ve tarzını geliştirerek kraliyet saraylarına kadar ulaşmayı başarmıştır. İslamiyet'in etkisi altında kalarak daha da zenginleşen Kathak dansı, aslında bugün burada Hindistan'ın kültürel ve dini çeşitliliğini temsil etmektedir." diye konuştu.

Kulshreshth, Türkiye'nin Hindistan ile derin kültürel bağları bulunduğuna da işaret etti.

Dans grubunun izleyicilere Kathak dansını sergilemesinin ardından Kulshreshth, dans grubuna hediye takdim etti.


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