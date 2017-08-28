Hindistan Çin’e ait Donglang bölgesinden askerlerini çekti

PEKİN (AA) - Hindistan'ın, Çin’in kontrolündeki Donglang’da bulunan askerlerini çektiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, 18 Haziran’da Donglang bölgesine giren Hint askerlerinin geri çekildiğini açıkladı.

Çin’in tarihi sınırlara göre egemenlik alanını koruyacağını vurgulayan Hua, Hindistan’ın tarihi sınırlara saygı duymasını ve karşılıklı egemenlik haklarına saygı çerçevesinde sınır barışını korumak için Pekin yönetimi ile iş birliği yapmasını umduklarını söyledi.

Hua, Çin askerlerinin Donglang bölgesinde devriye gezeceğini de sözlerine ekledi.

Çin ile Hindistan arasında 3 bin 500 kilometrelik sınır bulunuyor. İki ülke arasında, yaklaşık 2,5 ay önce Donglang'daki yol inşaatı sırasında Hindistan askerlerinin bölgeye girerek müdahale etmesi sonucu anlaşmazlık yaşanmıştı.

