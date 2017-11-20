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Hindistan İsrail'den füze almaktan vazgeçti

ANKARA (AA) - Hindistan, İsrail'le yapmayı düşündüğü 500 milyon dolarlık füze anlaşmasında geri adım attı. Indian Express gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Hindistan'ın İsrail'den almayı...

Hindistan İsrail'den füze almaktan vazgeçti

ANKARA (AA) - Hindistan, İsrail'le yapmayı düşündüğü 500 milyon dolarlık füze anlaşmasında geri adım attı.

Indian Express gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Hindistan'ın İsrail'den almayı planladığı 500 milyon dolarlık taşınabilir güdümlü anti-tank füzesi anlaşmasını imzalamaktan vazgeçtiğini yazdı.

Yetkililer, bu kararın, yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi için alındığını belirterek Bakanlık bünyesindeki Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütünden ordunun kullanımı için taşınabilir güdümlü anti-tank füzesi geliştirmek için çalışmalara başlaması talimatı verildiğini açıkladı.

İki ülke arasında füze anlaşmasıyla ilgili görüşmeler 2014 yılından beri devam ediyordu. Bu anlaşmaya göre İsrail'in savunma şirketi Rafael ile Hint Kalyani grubunun ortaklaşa gerçekleştireceği proje ile Hindistan ordusuna taşınabilir güdümlü anti-tank füzesi üretilecekti.

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Anti-tankFüzeHindistanIsrail
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