Hindistan İsrail'den hava savunma sistemi alacak

KUDÜS (AA) - Hindistan İsrail'den hava savunma sistemi satın alacak.

Devlet kuruluşu olan İsrail Uzay ve Havacılık Endüstrisinden yapılan yazılı açıklamada, Hindistan ordusuna yaklaşık 2 milyar dolara "Mrsam ve Lrsam gelişmiş hava ve füze savunma sistemleri" satmak için anlaşma imzalandığı belirtildi.

İsrail Uzay ve Havacılık Endüstrisi Genel Müdürü Joseph Weiss, 25 yıldır Hindistan ordusu ve savunma sanayisi ile birlikte "stratejik ortaklık" çerçevesinde çalıştıklarını kaydetti.

İsrail son yıllarda Çin ve Hindistan gibi yükselen dev ekonomilere sahip ülkelerle yeni siyasi ve ekonomik ittifaklar geliştiriyor.

Çin ile geçtiğimiz yıl serbest ticaret anlaşması imzalayan İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen ay da Pekin yönetimize ekonomi ağırlıklı bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de haziran ayında İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Modi'nin bu ziyareti gerçekleşmesi halinde, Hindistan'dan İsrail'e başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak.