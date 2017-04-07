Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Hindistan İsrail'den hava savunma sistemi alacak

KUDÜS (AA) - Hindistan İsrail'den hava savunma sistemi satın alacak.Devlet kuruluşu olan İsrail Uzay ve Havacılık Endüstrisinden yapılan yazılı açıklamada, Hindistan ordusuna yaklaşık 2 milyar dolara "Mrsam ve Lrsam gelişmiş hava ve füze...

Hindistan İsrail'den hava savunma sistemi alacak

KUDÜS (AA) - Hindistan İsrail'den hava savunma sistemi satın alacak.

Devlet kuruluşu olan İsrail Uzay ve Havacılık Endüstrisinden yapılan yazılı açıklamada, Hindistan ordusuna yaklaşık 2 milyar dolara "Mrsam ve Lrsam gelişmiş hava ve füze savunma sistemleri" satmak için anlaşma imzalandığı belirtildi.

İsrail Uzay ve Havacılık Endüstrisi Genel Müdürü Joseph Weiss, 25 yıldır Hindistan ordusu ve savunma sanayisi ile birlikte "stratejik ortaklık" çerçevesinde çalıştıklarını kaydetti.

İsrail son yıllarda Çin ve Hindistan gibi yükselen dev ekonomilere sahip ülkelerle yeni siyasi ve ekonomik ittifaklar geliştiriyor.

Çin ile geçtiğimiz yıl serbest ticaret anlaşması imzalayan İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen ay da Pekin yönetimize ekonomi ağırlıklı bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de haziran ayında İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Modi'nin bu ziyareti gerçekleşmesi halinde, Hindistan'dan İsrail'e başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
HindistanIsrail
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5