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Hindistan Merkez Bankası Başkanı istifa etti

ANKARA (AA) - Hindistan Merkez Bankası Başkanı (RBI) Urjit Patel görevinden istifa etti.Patel, RBI'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada "kişisel nedenlerden" dolayı görevinden ayrıldığını duyurarak, banka personeline...

Hindistan Merkez Bankası Başkanı istifa etti
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ANKARA (AA) - Hindistan Merkez Bankası Başkanı (RBI) Urjit Patel görevinden istifa etti.

Patel, RBI'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada "kişisel nedenlerden" dolayı görevinden ayrıldığını duyurarak, banka personeline çalışmaları için teşekkür etti.

İstifa kararında Patel ile Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümet arasında para politikası konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Ekonomi uzmanları istifanın ülkede ekonomik istikrara güveni sarsabileceği ve yerel para birimi Hint Rupisinin dolar karşısında daha fazla değer kaybetmesine neden olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

RBI Başkan Yardımcısı Viral Acharya, ekim ayında Merkez Bankasının bağımsızlığını zayıflatmaya yönelik girişimler olduğundan yakınmış, "Merkez bankasının bağımsızlığına saygı duymayan hükümetler er ya da geç finans piyasaların hışmına uğrayacak, bir düzenleyici kuruma zarar vererek ekonomiyi ateşe attıkları için pişman olacak." yorumunu yapmıştı.

Hükümetin, RBI'dan ekonomiye ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için faiz oranlarını düşürmesini istediği iddia edilmişti.

Ayrıca hükümetin RBI'nin rezerv fazlasına erişim talep ettiği ileri sürülüyordu.



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