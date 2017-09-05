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Hindistan polisi bebek ölümlerini soruşturuyor

ANKARA (AA) - Hindistan'da polis, Uttar Pradeş eyaletinin Farrukhabad kentinde bir hastanenin yeni doğan ünitesinde yaşanan bebek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.BBC'nin haberine göre, Farrukhabad'daki Ram Manohar Lohia Hastanesinde 21...

Hindistan polisi bebek ölümlerini soruşturuyor

ANKARA (AA) - Hindistan'da polis, Uttar Pradeş eyaletinin Farrukhabad kentinde bir hastanenin yeni doğan ünitesinde yaşanan bebek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

BBC'nin haberine göre, Farrukhabad'daki Ram Manohar Lohia Hastanesinde 21 Temmuz-20 Ağustos arasında meydana gelen 49 bebek ölümünden 30'uyla ilgili araştırma başlatıldı.

Hükümet tarafından hazırlanan ve 30 bebeğin ölümünden sağlık çalışanlarının sorumlu tutulduğu raporun ardından polis ölüm olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, 30 bebek ölümünün yeni doğan bebeklerin uzun süre oksijensiz kalması sonucu yaşanan "perinatal asfiksi" kaynaklı olduğunu belirtti.

Polis, Farrukhabad'da yaşanan ölümlerde, hastane yetkililerinin, "doğumun ardından yeni doğanın nefes borusuna oksijen borusu yerleştirmediğini" ifade etti.

Press Trust of India haber ajansı, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki bebeklerden 30'unun oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ajansın haberinde, doğum esnasında hayatını kaybeden 19 bebeğin ölümünün hükümet raporunda yer almadığı kaydedildi.

Uttar Pradeş eyaletinin Gorakhpur kentindeki bir hastanede de geçen ay, çoğu oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürülen en az 160 bebek yaşamını yitirmişti. Üst düzey yetkililer ise iddiaları reddetmişti.






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Anahtar Kelimeler:
Bebek ölümleriFarrukhabad
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