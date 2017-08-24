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Hindistan Yüksek Mahkemesinden kişisel mahremiyet kararı

- Yüksek Mahkeme, hükümetin biyometrik kimlik kartı projesine yapılan itirazlarla ilgili kararında kişisel mahremiyeti "temel hak" olarak tanımladı

Hindistan Yüksek Mahkemesinden kişisel mahremiyet kararı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, hükümetin biyometrik kimlik kartı projesine yapılan itirazlarla ilgili verdiği kararında kişisel mahremiyetin "tüm yurttaşların temel hakkı olduğuna" hükmetti.

Mahkeme, alt dairelerinin daha önce kişisel mahremiyetin "temel hak" olmadığı yönünde aldığı kararları bozarak, yurttaşların biyolojik hususiyetlerinin ve diğer şahsi bilgilerinin kişisel mahremiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kararın, Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki hükümetin her vatandaşa biyometrik kimlik kartı edinme zorunluluğu getiren kararının uygulanmasına yasal engel oluşturabileceği belirtiliyor.

Her vatandaşın kimlik teşhisi için parmak izi örneği vermesini ve retina taraması yaptırmasını gerektiren uygulama, kişisel mahremiyeti ihlal ettiği gerekçesiyle itirazlara konu olmuştu.


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HindistanHindistan Yüksek MahkemesiKişisel Mahremiyet
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