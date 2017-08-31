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Hindistan'da 5 katlı bina çöktü: 16 ölü

MUMBAI (AA) - Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle 100 yıllık 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri, emniyet güçleri ve çevre sakinleri, çöken binanın...

Hindistan'da 5 katlı bina çöktü: 16 ölü

MUMBAI (AA) - Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle 100 yıllık 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri, emniyet güçleri ve çevre sakinleri, çöken binanın enkazından 16 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Enkazdan 30 kişi de yaralı kurtarıldı.

Ekipler, enkaz altında hala birilerinin olduğunu ancak net sayıyı bilmediklerini dile getirdi. Emniyet yetkilileri de çöken binada 9 ailenin yaşadığını açıkladı.

Binanın birinci katının anaokulu olarak kullanıldığını aktaran yetkililer, çökme sırasında anaokulu öğrencilerinin henüz binaya giriş yapmadığını söyledi.

Binanın muson mevsimindeki şiddetli yağış nedeniyle hasara uğradığı belirtiliyor.

Mumbai'de 2013'te benzer olayda 74 kişi hayatını kaybetmişti.


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