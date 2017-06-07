Hindistan'da çiftçilerin protestosu

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın orta kesiminde Madhya Pradeş eyaletinde çiftçilerin düzenlediği protesto gösterisinde 5 çiftçi hayatını kaybetti.

Madhya Pradeş'e bağlı Mandsaur bölgesinde çiftçiler, ürünleri için daha fiyat ve eyalet hükümetinin tarım kredi borçlarını silmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 5 çiftçi yaşamını yitirdi. Öte yandan eyalet yetkililerinden S.K. Singh, polisin ateş açtığını kabul etmemesi üzerine olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

Madhya Pradeş'in farklı bölgelerinde devam eden protestolarda, göstericiler ana yolları trafiğe kapattı.

Çiftçiler, komşu Maharaştra ve güneydeki Tamil Nadu eyaletlerinde de gösteri düzenledi.

Üç yıldır kuraklıkla mücadele eden Hint çiftçiler, son aylarda sık sık protesto eylemleri yapıyor.

Hindistan'da aşırı sıcaklar tarım ürünlerine zarar verirken, yoksulluğun yaygın olduğu ülkede inşaat ve tarım işçileri, geçimlerini sağlamak için sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda kalıyor.

Ülkenin doğusunda Orissa eyaletinde geçen ay sıcak hava dalgasına bağlı nedenlerle 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin Telangana eyaletinde de 1 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 167 kişi ölmüştü.