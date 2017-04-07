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Hindistan'da çığ: 3 ölü

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde üç asker öldü.Albay Rajesh Kali, Ladakh bölgesine bağlı Batalik mıntıkasında çığ düşmesi sonucu askeri kışlanın karlar altında kaldığını belirtti.Felaketin...

Hindistan'da çığ: 3 ölü

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde üç asker öldü.

Albay Rajesh Kali, Ladakh bölgesine bağlı Batalik mıntıkasında çığ düşmesi sonucu askeri kışlanın karlar altında kaldığını belirtti.

Felaketin hemen ardından iki askerin sağ kurtarıldığını bildiren Kali, üç askerin ise cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Kali, cesetlerin, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir bölgesini bölen ateşkes hattı yakınında çıkarıldığını kaydetti.

Keşmir'de üç gündür devam eden yağmur ve kar nedeniyle nehirlerin taştığı, ana yolların trafiğe kapandığı bildirildi.

Cammu Keşmir bölgesinde, Himalayalar'da ocak ayında meydana gelen çığ felaketinde 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde de 2012 yılında çığ düşmüş, çoğu asker 140 kişi hayatını kaybetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Cammu KeşmirçığHindistan
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