Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Hindistan'da çöken 5 katlı bina

- Binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e yükseldi

Hindistan'da çöken 5 katlı bina

MUMBAI (AA) - Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle 100 yıllık 5 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.

Emniyet yetkilileri, arama kurtarma ekiplerinin 117 yıllık binanın enkazından 33 kişinin cesedini çıkardığını, enkaz altında halen 10'dan fazla insan olduğundan şüphelendiklerini aktardı.

Yetkililer, binanın çökmesininin üzerinden 24 saatten fazla süre geçtiği için enkaz altındakilerin kurtulma umutlarının azaldığını ifade etti.

İtfaiye yetkilisi Prabhat Kumar da enkaz altından 15 kişiyi de yaralı kurtardıklarını belirtti.

Polis, 9 ailenin yaşadığı binanın en alt katında bir anaokulu bulunduğunu, çökmenin, çocuklara okula gelmeden önce meydana geldiğini bildirdi.

Diğer yandan güney Mumbai'de çöken bina, 6 yıl önce iskan için tehlikeli olduğunu ilan edilmesine rağmen insanların burada yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Mumbai'de 2013'te benzer bir olayda 74 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HindistanBina
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5