Hindistan'da çöken 5 katlı bina

MUMBAI (AA) - Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle 100 yıllık 5 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.

Emniyet yetkilileri, arama kurtarma ekiplerinin 117 yıllık binanın enkazından 33 kişinin cesedini çıkardığını, enkaz altında halen 10'dan fazla insan olduğundan şüphelendiklerini aktardı.

Yetkililer, binanın çökmesininin üzerinden 24 saatten fazla süre geçtiği için enkaz altındakilerin kurtulma umutlarının azaldığını ifade etti.

İtfaiye yetkilisi Prabhat Kumar da enkaz altından 15 kişiyi de yaralı kurtardıklarını belirtti.

Polis, 9 ailenin yaşadığı binanın en alt katında bir anaokulu bulunduğunu, çökmenin, çocuklara okula gelmeden önce meydana geldiğini bildirdi.

Diğer yandan güney Mumbai'de çöken bina, 6 yıl önce iskan için tehlikeli olduğunu ilan edilmesine rağmen insanların burada yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Mumbai'de 2013'te benzer bir olayda 74 kişi hayatını kaybetmişti.