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Hindistan'da domuz gribi alarmı

- Racastan eyaletinde 500'e yakın hastada domuz gribine rastlandı

Hindistan'da domuz gribi alarmı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Racastan eyaletinde son günlerde artan vakalar üzerine domuz gribi alarmı verildi.

"The Hindu" gazetesinde yer alan habere göre, aralık ayında 400'den fazla hastaya domuz gribi teşhisi konulan eyalette son 3 günde 85 hastada daha virüse rastlandı.

Vakaların artması üzerine harekete geçen Racastan Sağlık Bakanlığı, eyalet genelinde domuz gribi alarmı vererek virüsün rastlandığı bölgelere ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

Eyalet Sağlık Bakanı Kaliçaran Saraf, salgının önüne geçmek için gerekli önlemlerin alındığını dile getirerek, "Domuz gribi vakalarında erken tanı koyup bir an önce tedaviye başlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da Racastan eyaletinde 3 bin 214 kişide virüse rastlanmış, 241 kişi domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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HindistanDomuz GribiSalgın
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