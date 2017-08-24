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Hindistan'da domuz gribi bin 94 can aldı

ANKARA (AA) - Hindistan'da yıl başından bu yana bin 94 kişinin domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.BBC'nin haberine göre, Hindistan'da ocak ayının başından bu yana domuz gribi virüsü bulaşan bin 94 kişi öldü.Sağlık...

Hindistan'da domuz gribi bin 94 can aldı

ANKARA (AA) - Hindistan'da yıl başından bu yana bin 94 kişinin domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da ocak ayının başından bu yana domuz gribi virüsü bulaşan bin 94 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığı verileri, en fazla can kaybının yaşandığı Maharashtra eyaletinde 437 kişi, Gujarat eyaletinde de 297 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

En fazla ölümün 342 kişi ile son üç haftada görüldüğü ülke genelinde, toplam 22 bin 186 vaka bildirildi.

Bu yılki ölü sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre dört kattan fazla olduğu kaydedildi.

Özel Shanthi Hastanesi başhekimi Dr. Sanjay Gururaj, özel bir hastanenin, vaka sayılarını hükümet veri tabanına bildirmek zorunda olmadığını belirterek, "Resmi rapordaki rakamlar buz dağının sadece bir parçası olabilir." dedi.

Hindistan'ın değişik eyaletlerinde, 2015'te yaklaşık bin 900 kişi domuz gribi yüzünden hayatını kaybetmişti.

Ülkede 2009-2010 yıllarında, domuz gribi virüsünden 50 bin kişi etkilenmiş, 2 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz Gribi VirüsüHindistan
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