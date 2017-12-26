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Hindistan'da el feneri ışığında katarakt ameliyatı

- Uttar Pradeş eyaletinde bir hastanede 32 katarakt ameliyatı elektrik olmadığı için el feneri ışığında yapıldı

Hindistan'da el feneri ışığında katarakt ameliyatı

ANKARA (AA) - Hindistan'da bir hastanede elektriklerin kesilmesi nedeniyle 32 katarakt ameliyatının el feneri ışığında yapıldığı bildirildi.

Indian Express gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Navabganj ilçesinde jeneratörü bulunmayan bir hastanede elektrik olmaması nedeniyle 32 katarakt ameliyatının el feneri ışında yapıldığı ortaya çıktı.

Hasta yakınları kendilerine yatak verilmediğini, soğuk havada yerde uyudukları şikayetinde de bulundu.

Şikayetlerin ardından harekete geçen Uttar Pradeş Eyaleti Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanenin bağlı olduğu Unnao Sağlık Müdürünü görevden aldı.

Geçen ağustos ayında Uttar Pradeş eyaletindeki bir devlet hastanesinde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle yenidoğan ünitesindeki 60 bebek hayatını kaybetmişti.


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HindistanAmeliyatKatarak
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