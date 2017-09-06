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Hindistan'da gazeteci Gauri Lankesh öldürüldü

- Milliyetçilere yönelik eleştirileriyle tanınan Lankesh, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Hindistan'da gazeteci Gauri Lankesh öldürüldü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da tanınmış gazeteci ve aktivist Gauri Lankesh, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, Lankesh, ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da evinin önünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçmayı başarırken Lankesh yaşamını yitirdi.

Bengaluru Emniyet Müdürü T. Suneel Kumar, saldırıyı doğruladı.

Lankesh Patrika adlı haftalık derginin editörü olan Lankesh, Hindistan'daki milliyetçi sağ kanada karşı yazılarıyla tanınıyordu.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) milletvekillerinin yolsuzluğa bulaştığını yazmasının ardından hakaretten suçlu bulunan Lankesh, milliyetçi gruplardan tehdit alıyordu.


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