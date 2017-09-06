Hindistan'da gazeteci Gauri Lankesh'in öldürülmesi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da, tanınmış gazeteci ve aktivist Gauri Lankesh'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi binlerce kişinin tepkisine neden oldu.

Ünlü gazetecinin Bangalore'deki evinin önünde öldürülmesinin ardından ülkenin çeşitli köy ve kasabalarında protestolar düzenlendi.

Gösterilere katılan binlerce kişi, hükümetten, ülkedeki ifade özgürlüğünü korumak için daha fazla şey yapmasını talep etti.

Bangalore'de Lankesh'in camlı tabut içindeki cenazesini görmek için toplananlardan bazıları "Ben de Gauri'yim", "Birini öldürebilirsiniz, fikirlerini değil" ve "Muhalefetin sesi silah namlusuyla bastırılamaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Saldırıyı, iktidardaki Hindistan Halk Partisine (BJP) yönelik eleştirileriyle bilinen Gauri Lankesh'i susturmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiren bazı göstericiler, saldırının faillerinin cezasız kalma ihtimalinden endişe ettiklerini de dile getirdi.

Yerel basına göre Lankesh, bugün, ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletinin başkenti Bengalore'deki evinin önünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğramış, saldırganlar kaçmayı başarırken Gauri Lankesh yaşamını yitirmişti.

Bangalore Emniyet Müdürü T. Suneel Kumar da saldırıyı doğrulamıştı.

Patrika adlı haftalık derginin editörü olan Lankesh, Hindistan'daki milliyetçi sağ kanada karşı yazılarıyla tanınıyordu.

İktidardaki BJP milletvekillerinin yolsuzluğa bulaştığını yazmasının ardından hakaretten suçlu bulunan Gauri Lankesh, milliyetçi gruplar tarafından tehdit ediliyordu.